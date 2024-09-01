Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп
Песков назвал фантастикой слова Трампа о прекращении поддержки Украины
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров - из области фантастики, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Интервью видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина.
"Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир, поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве. Можно себе это представить гипотетически. Но это из области фантастики", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
15 декабря 2023, 17:28