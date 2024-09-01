https://ria.ru/20240901/peskov-1969806168.html

Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп

Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп - РИА Новости, 01.09.2024

Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп

Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров -... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:37

2024-09-01T13:37

2024-09-01T13:38

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украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров - из области фантастики, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Интервью видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина."Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир, поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве. Можно себе это представить гипотетически. Но это из области фантастики", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.

https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079803.html

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Дарья Буймова

сша, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп, в мире