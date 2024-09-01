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Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп - РИА Новости, 01.09.2024
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13:37 01.09.2024 (обновлено: 13:38 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969806168.html
Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп
Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп
Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров -... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:37
2024-09-01T13:38
сша
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
дональд трамп
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров - из области фантастики, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Интервью видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина."Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир, поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве. Можно себе это представить гипотетически. Но это из области фантастики", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.
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сша, украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп, в мире
США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Дональд Трамп, В мире
Песков оценил возможность прекращения поддержки Киева, если выиграет Трамп

Песков назвал фантастикой слова Трампа о прекращении поддержки Украины

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Предположения о том, что новый президент США в своей инаугурационной речи заявит о прекращении поддержки Украины и призовет стороны сесть за стол переговоров - из области фантастики, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Интервью видео выложено в Telegram-канале Павла Зарубина.
"Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир, поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве. Можно себе это представить гипотетически. Но это из области фантастики", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал предвыборные заявления Дональда Трампа, который говорил, что сможет разрешить конфликт на Украине сразу после своего избрания.
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
15 декабря 2023, 17:28
 
СШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинДональд ТрампВ мире
 
 
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