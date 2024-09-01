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Песков оценил итог периода президентства Байдена - РИА Новости, 01.09.2024
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13:21 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/peskov-1969803496.html
Песков оценил итог периода президентства Байдена
Песков оценил итог периода президентства Байдена - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил итог периода президентства Байдена
Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:21
2024-09-01T13:21
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, Песков сообщил, что США последовательно наступали на интересы РФ, оказывали давление на РФ. "Период президентства господина Байдена стал кульминацией вот всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений. Они действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке", - сказал Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, В мире
Песков оценил итог периода президентства Байдена

Песков: период президентства Байдена стал кульминацией отношений России и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, Песков сообщил, что США последовательно наступали на интересы РФ, оказывали давление на РФ.
"Период президентства господина Байдена стал кульминацией вот всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений. Они действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке", - сказал Песков.
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