https://ria.ru/20240901/peskov-1969803496.html
Песков оценил итог периода президентства Байдена
Песков оценил итог периода президентства Байдена - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил итог периода президентства Байдена
Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:21
2024-09-01T13:21
2024-09-01T13:21
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, Песков сообщил, что США последовательно наступали на интересы РФ, оказывали давление на РФ. "Период президентства господина Байдена стал кульминацией вот всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений. Они действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240222/khamstvo-1928922242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, В мире
Песков оценил итог периода президентства Байдена
Песков: период президентства Байдена стал кульминацией отношений России и США