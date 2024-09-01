https://ria.ru/20240901/peskov-1969803496.html

Песков оценил итог периода президентства Байдена

Песков оценил итог периода президентства Байдена - РИА Новости, 01.09.2024

Песков оценил итог периода президентства Байдена

Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:21

2024-09-01T13:21

2024-09-01T13:21

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Период президентства в США Джо Байдена стал кульминацией всех процессов в отношениях РФ и США, сейчас они находятся на самой низшей точке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина, Песков сообщил, что США последовательно наступали на интересы РФ, оказывали давление на РФ. "Период президентства господина Байдена стал кульминацией вот всех этих процессов с точки зрения судьбы двусторонних отношений. Они действительно сейчас находятся исторически, наверное, в самой низшей точке", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240222/khamstvo-1928922242.html

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Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, в мире