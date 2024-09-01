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Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России - РИА Новости, 01.09.2024
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13:19 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/peskov-1969803342.html
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России
Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:19
2024-09-01T13:19
дмитрий песков
джо байден
павел зарубин
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Павла Зарубина."Кумулятивный эффект от шагов Соединенных Штатов по попранию интересов нашей страны превысил допустимые размеры", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран.
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дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, россия, сша, в мире
Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, Россия, США, В мире
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России

Песков: эффект от шагов США против России при Байдене превысил допустимый размер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Павла Зарубина.
"Кумулятивный эффект от шагов Соединенных Штатов по попранию интересов нашей страны превысил допустимые размеры", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Песков назвал позицию США в отношении России вражеской
Вчера, 12:58
 
Дмитрий ПесковДжо БайденПавел ЗарубинРоссияСШАВ мире
 
 
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