https://ria.ru/20240901/peskov-1969803342.html
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России - РИА Новости, 01.09.2024
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России
Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:19
2024-09-01T13:19
2024-09-01T13:19
дмитрий песков
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павел зарубин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Павла Зарубина."Кумулятивный эффект от шагов Соединенных Штатов по попранию интересов нашей страны превысил допустимые размеры", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969801419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, россия, сша, в мире
Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, Россия, США, В мире
Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России
Песков: эффект от шагов США против России при Байдене превысил допустимый размер