https://ria.ru/20240901/peskov-1969803342.html

Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России

Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России - РИА Новости, 01.09.2024

Песков оценил эффект от шагов США в попрании интересов России

Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:19

2024-09-01T13:19

2024-09-01T13:19

дмитрий песков

джо байден

павел зарубин

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Кумулятивный эффект по попранию интересов России со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил допустимые размеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Павла Зарубина."Кумулятивный эффект от шагов Соединенных Штатов по попранию интересов нашей страны превысил допустимые размеры", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969801419.html

россия

сша

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Дарья Буймова

дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, россия, сша, в мире