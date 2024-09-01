https://ria.ru/20240901/peskov-1969801419.html

Песков назвал позицию США в отношении России вражеской

Песков назвал позицию США в отношении России вражеской - РИА Новости, 01.09.2024

Песков назвал позицию США в отношении России вражеской

У США ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью, опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:58

2024-09-01T12:58

2024-09-01T12:58

россия

сша

дмитрий песков

павел зарубин

политика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. У США ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью, опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231109/peskov-1908361167.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, политика