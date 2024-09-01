https://ria.ru/20240901/peskov-1969801419.html
Песков назвал позицию США в отношении России вражеской
Песков назвал позицию США в отношении России вражеской - РИА Новости, 01.09.2024
Песков назвал позицию США в отношении России вражеской
У США ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью, опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:58
2024-09-01T12:58
2024-09-01T12:58
россия
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дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. У США ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью, опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231109/peskov-1908361167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Песков назвал позицию США в отношении России вражеской
Песков: у США ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении России