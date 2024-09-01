https://ria.ru/20240901/peskov-1969801293.html
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:56
2024-09-01T12:56
2024-09-01T12:59
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения российской стороны была переполнена. "Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240901/bayden-1969799724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, джо байден, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков
Песков: при Байдене отношения России и США дошли до точки надрыва