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Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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12:56 01.09.2024 (обновлено: 12:59 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969801293.html
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:56
2024-09-01T12:59
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения российской стороны была переполнена. "Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240901/bayden-1969799724.html
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков

Песков: при Байдене отношения России и США дошли до точки надрыва

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения российской стороны была переполнена.
"Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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РоссияСШАДжо БайденДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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