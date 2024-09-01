https://ria.ru/20240901/peskov-1969801293.html

Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков

Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

Отношения России и США дошли до точки надрыва, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:56

2024-09-01T12:56

2024-09-01T12:59

россия

сша

джо байден

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время президентства Джо Байдена отношения России и США дошли до точки надрыва, чаша терпения российской стороны была переполнена. "Дошли до точки надрыва, которая, наверное, приближалась неумолимо. Была переполнена чаша терпения России", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах президентства Байдена для отношений двух стран. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240901/bayden-1969799724.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

россия, сша, джо байден, дмитрий песков, павел зарубин, в мире