https://ria.ru/20240901/peskov-1969797642.html
Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах
Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах - РИА Новости, 01.09.2024
Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах
Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:29
2024-09-01T12:29
2024-09-01T13:24
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах на ситуацию в приграничных регионах.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969792984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах
Песков: Россия дает ответ на действия противника в приграничных районах