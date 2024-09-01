https://ria.ru/20240901/peskov-1969797642.html

Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах

Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах - РИА Новости, 01.09.2024

Песков рассказал об ответе на действия ВСУ в приграничных районах

Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:29

2024-09-01T12:29

2024-09-01T13:24

россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах на ситуацию в приграничных регионах.

https://ria.ru/20240901/peskov-1969792984.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, павел зарубин