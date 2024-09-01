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Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 01.09.2024 (обновлено: 12:35 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969797467.html
Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах
Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах - РИА Новости, 01.09.2024
Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах
Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:28
2024-09-01T12:35
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя ситуацию в приграничье.Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах на ситуацию в приграничных регионах.Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.
https://ria.ru/20240901/ataka-1969778771.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах

Песков: ВС России решительно отвечают на действия противника в приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя ситуацию в приграничье.
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Вчера, 09:22
Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах на ситуацию в приграничных регионах.
Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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