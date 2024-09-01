https://ria.ru/20240901/peskov-1969797467.html

Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах

Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах - РИА Новости, 01.09.2024

Песков рассказал о решительных действиях ВС России в приграничных регионах

Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:28

2024-09-01T12:28

2024-09-01T12:35

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ предпринимают решительные действия в ответ на действия противника в приграничных регионах, и они будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя ситуацию в приграничье.Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", - сообщил Песков, отвечая на вопрос об ответных мерах на ситуацию в приграничных регионах.Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста.

https://ria.ru/20240901/ataka-1969778771.html

https://ria.ru/20240901/mi-28-1969766187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, безопасность