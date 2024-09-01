https://ria.ru/20240901/peskov-1969792984.html

Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков

Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024

Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков

Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:46

2024-09-01T11:46

2024-09-01T11:47

россия

дмитрий песков

павел зарубин

политика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале. "Он (ответ - ред.) не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы", - сказал Песков."У меня нет сомнений, что если придётся, то будет сделано все для защиты наших интересов", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231121/putin-1910809918.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика