https://ria.ru/20240901/peskov-1969792984.html
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков
Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:46
2024-09-01T11:46
2024-09-01T11:47
россия
дмитрий песков
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале. "Он (ответ - ред.) не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы", - сказал Песков."У меня нет сомнений, что если придётся, то будет сделано все для защиты наших интересов", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231121/putin-1910809918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков
Песков: ответ на угрозы должен быть эффективным и отвечать интересам России