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Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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11:46 01.09.2024 (обновлено: 11:47 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969792984.html
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков
Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:46
2024-09-01T11:47
россия
дмитрий песков
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале. "Он (ответ - ред.) не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы", - сказал Песков."У меня нет сомнений, что если придётся, то будет сделано все для защиты наших интересов", - заявил Песков.
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Политика
Российский ответ на угрозы должен быть эффективным, заявил Песков

Песков: ответ на угрозы должен быть эффективным и отвечать интересам России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ответ России на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.
«
"Он (ответ - ред.) не должен быть таким, чтобы мало не показалось, он должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы", - сказал Песков.
"У меня нет сомнений, что если придётся, то будет сделано все для защиты наших интересов", - заявил Песков.
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