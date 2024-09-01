https://ria.ru/20240901/peskov-1969792653.html
Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство
Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство - РИА Новости, 01.09.2024
Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Запад - это не мировое большинство. Видео опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:43
2024-09-01T11:43
2024-09-01T11:43
политика
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Запад - это не мировое большинство. Видео опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина."Давайте будем корректными в данном случае. Во-первых, не "товарищи за границей", а "товарищи на Западе", потому что Запад - это не мировое большинство", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о действиях "товарищей за рубежом".
https://ria.ru/20240901/evropa-1969790958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство
Песков призвал говорить не о "товарищах за границей", а о "товарищах на Западе"