https://ria.ru/20240901/peskov-1969792653.html

Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство

Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство - РИА Новости, 01.09.2024

Песков напомнил, что Запад — это не мировое большинство

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Запад - это не мировое большинство. Видео опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:43

2024-09-01T11:43

2024-09-01T11:43

политика

россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Запад - это не мировое большинство. Видео опубликовано в телеграм-канале Павла Зарубина."Давайте будем корректными в данном случае. Во-первых, не "товарищи за границей", а "товарищи на Западе", потому что Запад - это не мировое большинство", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о действиях "товарищей за рубежом".

https://ria.ru/20240901/evropa-1969790958.html

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Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, павел зарубин