https://ria.ru/20240901/peskov-1969790837.html
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.09.2024
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:23
2024-09-01T11:23
2024-09-01T11:37
россия
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали. О чем говорят и темпы экономического развития, о чем говорит и военная мобилизация нашей экономики", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле
Песков: потенциал России оказался даже больше, чем предполагалось