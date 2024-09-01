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Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.09.2024
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11:23 01.09.2024 (обновлено: 11:37 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/peskov-1969790837.html
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.09.2024
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:23
2024-09-01T11:37
россия
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали. О чем говорят и темпы экономического развития, о чем говорит и военная мобилизация нашей экономики", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле

Песков: потенциал России оказался даже больше, чем предполагалось

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали. О чем говорят и темпы экономического развития, о чем говорит и военная мобилизация нашей экономики", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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