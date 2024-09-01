https://ria.ru/20240901/peskov-1969790837.html

Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле

Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.09.2024

Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, заявили в Кремле

Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:23

2024-09-01T11:23

2024-09-01T11:37

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959221192_0:230:3097:1972_1920x0_80_0_0_9185b5998f1b76b30b31170f2276953e.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потенциал России оказался больше, чем предполагалось, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали. О чем говорят и темпы экономического развития, о чем говорит и военная мобилизация нашей экономики", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика