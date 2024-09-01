https://ria.ru/20240901/otsrochka-1969755532.html

Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 01.09.2024

Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России получили отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов, следует из Федерального закона, который... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:42

2024-09-01T00:42

2024-09-01T00:42

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России получили отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов, следует из Федерального закона, который вступает в силу 1 сентября. Отсрочка от призыва будет предоставляться, в частности, поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям сразу после окончания вуза и при наличии у них спецзваний (классных чинов прокурорских работников). При этом контрактники могут досрочно уволиться с военной службы в связи с переходом на службу в прокуратуру и СК. ФЗ также определяет порядок установления военно-учетной специальности гражданам, проходящим службу в войсках нацгвардии, в прокуратуре и СК. Кроме того, назначение на должность судьи становится основанием для исключения из мобилизационного резерва. Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.

https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html

https://ria.ru/20240717/prizyv-1960210408.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия