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Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 01.09.2024
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00:42 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/otsrochka-1969755532.html
Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК - РИА Новости, 01.09.2024
Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК
Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России получили отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов, следует из Федерального закона, который... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:42
2024-09-01T00:42
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России получили отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов, следует из Федерального закона, который вступает в силу 1 сентября. Отсрочка от призыва будет предоставляться, в частности, поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям сразу после окончания вуза и при наличии у них спецзваний (классных чинов прокурорских работников). При этом контрактники могут досрочно уволиться с военной службы в связи с переходом на службу в прокуратуру и СК. ФЗ также определяет порядок установления военно-учетной специальности гражданам, проходящим службу в войсках нацгвардии, в прокуратуре и СК. Кроме того, назначение на должность судьи становится основанием для исключения из мобилизационного резерва. Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.
https://ria.ru/20240724/otsrochka-1961643132.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Вступил в силу закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета России получили отсрочку от призыва и освобождение от военных сборов, следует из Федерального закона, который вступает в силу 1 сентября.
Отсрочка от призыва будет предоставляться, в частности, поступившим на службу в органы прокуратуры РФ, а также в учреждения Следственного комитета РФ после получения высшего образования по данным специальностям сразу после окончания вуза и при наличии у них спецзваний (классных чинов прокурорских работников).
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При этом контрактники могут досрочно уволиться с военной службы в связи с переходом на службу в прокуратуру и СК.
ФЗ также определяет порядок установления военно-учетной специальности гражданам, проходящим службу в войсках нацгвардии, в прокуратуре и СК.
Кроме того, назначение на должность судьи становится основанием для исключения из мобилизационного резерва.
Прежде отсрочка от призыва на военную службу предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий, говорилось ранее в пояснительной записке к закону.
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