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В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024
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00:12 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/otpusk-1969753751.html
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов
Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:12
2024-09-01T00:12
россия
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. "Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в документе. Такое право уже было закреплено в законе о социальной защите инвалидов в РФ. Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Этот процесс будет происходить с помощью принятия профилактических мер, которые будут направлены на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию. Эта часть вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, общество
Россия, Общество
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов

В ТК с 1 сентября закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов

© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
«
"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в документе.
Такое право уже было закреплено в законе о социальной защите инвалидов в РФ.
Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Этот процесс будет происходить с помощью принятия профилактических мер, которые будут направлены на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию. Эта часть вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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