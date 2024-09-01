https://ria.ru/20240901/otpusk-1969753751.html
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов
Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:12
2024-09-01T00:12
2024-09-01T00:12
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928792407_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_34ba0d763aa155b2c092b927936f686f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. "Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в документе. Такое право уже было закреплено в законе о социальной защите инвалидов в РФ. Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Этот процесс будет происходить с помощью принятия профилактических мер, которые будут направлены на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию. Эта часть вступит в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240828/otpusk-1968868300.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928792407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3bf8955756e8eaae64cadcd3607ad6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов
В ТК с 1 сентября закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
«
"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в документе.
Такое право уже было закреплено в законе о социальной защите инвалидов в РФ.
Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Этот процесс будет происходить с помощью принятия профилактических мер, которые будут направлены на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию. Эта часть вступит в силу с 1 марта 2025 года.