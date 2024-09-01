https://ria.ru/20240901/otpusk-1969753751.html

В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов

В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов - РИА Новости, 01.09.2024

В ТК закрепят право на отпуск в 30 дней для работающих инвалидов

Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:12

2024-09-01T00:12

2024-09-01T00:12

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общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Право работающих россиян с инвалидностью на основной оплачиваемый отпуск в течение минимум 30 календарных дней будет закреплено в Трудовом кодексе с 1 сентября, свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. "Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в документе. Такое право уже было закреплено в законе о социальной защите инвалидов в РФ. Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Этот процесс будет происходить с помощью принятия профилактических мер, которые будут направлены на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию. Эта часть вступит в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240828/otpusk-1968868300.html

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