https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html

В США при падении самолета на жилой дом погибли люди

В США при падении самолета на жилой дом погибли люди - РИА Новости, 01.09.2024

В США при падении самолета на жилой дом погибли люди

Три человека, числившиеся пропавшими без вести в результате падения на жилой дом двухмоторного самолёта в американском штате Орегон, погибли, сообщает телеканал РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:30

2024-09-01T10:30

2024-09-01T10:30

в мире

орегон

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три человека, числившиеся пропавшими без вести в результате падения на жилой дом двухмоторного самолёта в американском штате Орегон, погибли, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную пожарную службу. Ранее телеканал ABC News со ссылкой на местные власти сообщал, что небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район в американском штате Орегон, по меньшей мере три человека числились пропавшими без вести. Отмечалось, что на борту самолета находились два человека, также пропавшим числился один из жильцов дома. "Пожарная служба города Грешам сообщила, что обнаружила трёх погибших (в результате падения самолёта на жилой дом - ред.)", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал со ссылкой на аудиозаписи авиадиспетчерской службы, у самолёта возникли проблемы с управлением. Ранее телеканал ABC News сообщал, что самолёт врезался сначала в опору линии электропередачи, а после - в жилой дом, вызвав пожар, который распространился на четыре строения.

https://ria.ru/20240901/samolet-1969776769.html

https://ria.ru/20240210/florida-1926527800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, орегон