https://ria.ru/20240901/omsk-1969801125.html

Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске

Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске - РИА Новости, 01.09.2024

Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске

Правительство РФ выделило около 385 миллионов рублей на дооснащение госпиталя в Омске, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:55

2024-09-01T12:55

2024-09-01T12:55

общество

россия

омск

омская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило около 385 миллионов рублей на дооснащение госпиталя в Омске, сообщила пресс-служба кабмина. "Около 385 миллионов рублей будет направлено в Омскую область на дооснащение госпиталя для ветеранов войн. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с обращением губернатора региона", - говорится в сообщении. Средства поступят из резервного фонда кабмина. С их помощью будет закуплено не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", который входит в государственную программу "Развитие здравоохранения".

https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html

https://ria.ru/20240322/minoborony-1934839386.html

россия

омск

омская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, омск, омская область, михаил мишустин