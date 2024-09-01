https://ria.ru/20240901/omsk-1969801125.html
Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске
Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске - РИА Новости, 01.09.2024
Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске
Правительство РФ выделило около 385 миллионов рублей на дооснащение госпиталя в Омске, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:55
2024-09-01T12:55
2024-09-01T12:55
общество
россия
омск
омская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило около 385 миллионов рублей на дооснащение госпиталя в Омске, сообщила пресс-служба кабмина. "Около 385 миллионов рублей будет направлено в Омскую область на дооснащение госпиталя для ветеранов войн. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с обращением губернатора региона", - говорится в сообщении. Средства поступят из резервного фонда кабмина. С их помощью будет закуплено не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения", который входит в государственную программу "Развитие здравоохранения".
https://ria.ru/20240829/omsk-1969201087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, омск, омская область, михаил мишустин
Общество, Россия, Омск, Омская область, Михаил Мишустин
Правительство выделило средства на дооснащение госпиталя в Омске
Правительство выделило 385 миллионов рублей на дооснащение госпиталя в Омске