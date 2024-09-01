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При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранило женщину с двумя детьми - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 01.09.2024 (обновлено: 20:28 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/obstrel-1969830761.html
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранило женщину с двумя детьми
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранило женщину с двумя детьми - РИА Новости, 01.09.2024
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранило женщину с двумя детьми
Маму с двумя маленькими детьми сильно ранило при обстреле Белгорода ВСУ в воскресенье, случайно оказавшиеся рядом двое мужчин Игорь Чеботарев и Александр Бобров РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:43
2024-09-01T20:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Маму с двумя маленькими детьми сильно ранило при обстреле Белгорода ВСУ в воскресенье, случайно оказавшиеся рядом двое мужчин Игорь Чеботарев и Александр Бобров рассказали РИА Новости, как оказали им первую помощь и передали медикам скорой. Взрыв произошел около магазина продуктов и расположенного рядом магазина автозапчастей. "Я выбежал, увидел - мать лежала, под ней ребенок, мальчик. Я увидел, что у него левая ножка разорвана. А когда подняли маму, увидели, что и правая ножка разорвана тоже… Мальчик спросил у меня: "Дяденька, я буду жить или нет?" Я сказал: "Будешь, будешь жить, сейчас перевяжем тебя и будешь жить". Он был в шоке", - рассказал Александр Бобров, добавив, что мальчику примерно 10-11 лет. Еще один прохожий, Игорь Чеботарев, тоже принялся помогать. "Рана там выше колена, я думаю, ампутация будет. Начал ее жгутом перевязывать. Мне говорят, не жгутом, а бинтом надо перевязать, потому что младше десяти лет жгутом не перевязывают. Ну, мы перевязали", - рассказывает Чеботарев. По словам собеседников, при обстреле пострадал и второй ребенок женщины - лет полутора, у него раздроблена ступня. У мамы, по словам мужчин, одно из ранений пришлось на правое бедро, вероятно, осколок пробил артерию, потому что было очень много крови. "Мама потеряла сознание, дали нашатыря ей, она пришла в себя, на носилки положили и в скорую помощь понесли", - рассказал Бобров. По словам мужчин, всех троих пострадавших они передали медикам. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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белгород
белгородская область
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Последствия атаки ВСУ. Кадры, опубликованные главой Белгородской области
Глава Белгородской области опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ. По его данным, предварительно, в 14 многоквартирных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, окна и заборы в 8 частных домах, 21 машина. Гладков отметил и то, как жители оказывали доврачебную помощь пострадавшим, также уберегая их от травм. «Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка. Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь, у многих с собой жгуты и аптечки и люди знают, что нужно делать»
2024-09-01T16:43
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Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ
Жительница Белгорода рассказала о последствиях атаки ВСУ на город, повреждениях автомобилей и домов, а также почти мгновенной реакции на произошедшее экстренных служб
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранило женщину с двумя детьми

Очевидцы: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ сильно ранило маму с 2 детьми

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Маму с двумя маленькими детьми сильно ранило при обстреле Белгорода ВСУ в воскресенье, случайно оказавшиеся рядом двое мужчин Игорь Чеботарев и Александр Бобров рассказали РИА Новости, как оказали им первую помощь и передали медикам скорой.
Взрыв произошел около магазина продуктов и расположенного рядом магазина автозапчастей.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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«
"Я выбежал, увидел - мать лежала, под ней ребенок, мальчик. Я увидел, что у него левая ножка разорвана. А когда подняли маму, увидели, что и правая ножка разорвана тоже… Мальчик спросил у меня: "Дяденька, я буду жить или нет?" Я сказал: "Будешь, будешь жить, сейчас перевяжем тебя и будешь жить". Он был в шоке", - рассказал Александр Бобров, добавив, что мальчику примерно 10-11 лет.
Еще один прохожий, Игорь Чеботарев, тоже принялся помогать.
«
"Рана там выше колена, я думаю, ампутация будет. Начал ее жгутом перевязывать. Мне говорят, не жгутом, а бинтом надо перевязать, потому что младше десяти лет жгутом не перевязывают. Ну, мы перевязали", - рассказывает Чеботарев.
По словам собеседников, при обстреле пострадал и второй ребенок женщины - лет полутора, у него раздроблена ступня.
У мамы, по словам мужчин, одно из ранений пришлось на правое бедро, вероятно, осколок пробил артерию, потому что было очень много крови.
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«
"Мама потеряла сознание, дали нашатыря ей, она пришла в себя, на носилки положили и в скорую помощь понесли", - рассказал Бобров.
По словам мужчин, всех троих пострадавших они передали медикам.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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