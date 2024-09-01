https://ria.ru/20240901/obrazovanie-1969773592.html

Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс

Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс - РИА Новости, 01.09.2024

Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс

Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, обратившийся с письмом к президенту России Владимиру Путину, рассказал РИА Новости, что предложил... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:12

2024-09-01T08:12

2024-09-01T08:12

в мире

аргентина

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, обратившийся с письмом к президенту России Владимиру Путину, рассказал РИА Новости, что предложил российскому лидеру запустить образовательный курс для политиков местного уровня из других стран. "Возможность иметь доступ к какому-нибудь курсу, чтобы, скажем, иметь должный уровень знаний. Не только для меня, но для многих глав муниципалитетов, которые во многих случаях не понимают геополитическую ситуацию, которая проходит через их страны, и интересы, находящиеся в тени", - объяснил агентству свою идею аргентинский градоначальник на полях Международного муниципального форума БРИКС. Собеседник полагает, что курсы такого плана были бы популярны как среди глав муниципалитетов Аргентины, так и среди их коллег в других странах региона. "Латинская Америка прошла через многие процессы, и мы заложники западной политики", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1951968445.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, владимир путин, брикс