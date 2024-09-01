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Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс - РИА Новости, 01.09.2024
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08:12 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/obrazovanie-1969773592.html
Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс
Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс - РИА Новости, 01.09.2024
Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс
Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, обратившийся с письмом к президенту России Владимиру Путину, рассказал РИА Новости, что предложил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:12
2024-09-01T08:12
в мире
аргентина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, обратившийся с письмом к президенту России Владимиру Путину, рассказал РИА Новости, что предложил российскому лидеру запустить образовательный курс для политиков местного уровня из других стран. "Возможность иметь доступ к какому-нибудь курсу, чтобы, скажем, иметь должный уровень знаний. Не только для меня, но для многих глав муниципалитетов, которые во многих случаях не понимают геополитическую ситуацию, которая проходит через их страны, и интересы, находящиеся в тени", - объяснил агентству свою идею аргентинский градоначальник на полях Международного муниципального форума БРИКС. Собеседник полагает, что курсы такого плана были бы популярны как среди глав муниципалитетов Аргентины, так и среди их коллег в других странах региона. "Латинская Америка прошла через многие процессы, и мы заложники западной политики", - добавил мэр.
https://ria.ru/20240610/rossiya-1951968445.html
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в мире, аргентина, владимир путин, брикс
В мире, Аргентина, Владимир Путин, БРИКС
Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс

Аргентинский мэр, написавший Путину, предложил запустить обучение политиков

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, обратившийся с письмом к президенту России Владимиру Путину, рассказал РИА Новости, что предложил российскому лидеру запустить образовательный курс для политиков местного уровня из других стран.
"Возможность иметь доступ к какому-нибудь курсу, чтобы, скажем, иметь должный уровень знаний. Не только для меня, но для многих глав муниципалитетов, которые во многих случаях не понимают геополитическую ситуацию, которая проходит через их страны, и интересы, находящиеся в тени", - объяснил агентству свою идею аргентинский градоначальник на полях Международного муниципального форума БРИКС.
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Собеседник полагает, что курсы такого плана были бы популярны как среди глав муниципалитетов Аргентины, так и среди их коллег в других странах региона.
"Латинская Америка прошла через многие процессы, и мы заложники западной политики", - добавил мэр.
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