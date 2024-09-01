Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс
Аргентинский мэр, написавший Путину, предложил запустить обучение политиков
© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуайя, Аргентина. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво, обратившийся с письмом к президенту России Владимиру Путину, рассказал РИА Новости, что предложил российскому лидеру запустить образовательный курс для политиков местного уровня из других стран.
"Возможность иметь доступ к какому-нибудь курсу, чтобы, скажем, иметь должный уровень знаний. Не только для меня, но для многих глав муниципалитетов, которые во многих случаях не понимают геополитическую ситуацию, которая проходит через их страны, и интересы, находящиеся в тени", - объяснил агентству свою идею аргентинский градоначальник на полях Международного муниципального форума БРИКС.
Россию невозможно отменить, заявил посол в Аргентине
10 июня, 15:18
Собеседник полагает, что курсы такого плана были бы популярны как среди глав муниципалитетов Аргентины, так и среди их коллег в других странах региона.
"Латинская Америка прошла через многие процессы, и мы заложники западной политики", - добавил мэр.