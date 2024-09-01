https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969789041.html
Нетаньяху прокомментировал убийство заложников
Нетаньяху прокомментировал убийство заложников - РИА Новости, 01.09.2024
Нетаньяху прокомментировал убийство заложников
Убийством заложников палестинское движение ХАМАС доказывает, что не хочет сделки о прекращении огня в секторе Газе, заявил в воскресенье премьер Израиля... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:06
2024-09-01T11:06
2024-09-01T11:28
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Убийством заложников палестинское движение ХАМАС доказывает, что не хочет сделки о прекращении огня в секторе Газе, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в анклаве тел шестерых израильских заложников."Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.По словам премьера, с декабря ХАМАС отказывается вести "настоящие переговоры"."Три месяца назад, 27 мая, Израиль согласился на сделку по освобождению заложников при полной поддержке Соединенных Штатов. ХАМАС отказался. Даже после того, как Соединенные Штаты обновили условия сделки 16 августа, мы согласились, а ХАМАС снова отказался", - отметил Нетаньяху.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/izrail-1969782635.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху прокомментировал убийство заложников
Нетаньяху: убийство заложников ХАМАС доказывает, что не хочет сделки
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Убийством заложников палестинское движение ХАМАС доказывает, что не хочет сделки о прекращении огня в секторе Газе, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в анклаве тел шестерых израильских заложников.
"Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
По словам премьера, с декабря ХАМАС отказывается вести "настоящие переговоры".
"Три месяца назад, 27 мая, Израиль согласился на сделку по освобождению заложников при полной поддержке Соединенных Штатов. ХАМАС отказался. Даже после того, как Соединенные Штаты обновили условия сделки 16 августа, мы согласились, а ХАМАС снова отказался", - отметил Нетаньяху.