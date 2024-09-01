https://ria.ru/20240901/netanyakhu-1969789041.html

Нетаньяху прокомментировал убийство заложников

Нетаньяху прокомментировал убийство заложников - РИА Новости, 01.09.2024

Нетаньяху прокомментировал убийство заложников

Убийством заложников палестинское движение ХАМАС доказывает, что не хочет сделки о прекращении огня в секторе Газе, заявил в воскресенье премьер Израиля... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:06

2024-09-01T11:06

2024-09-01T11:28

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Убийством заложников палестинское движение ХАМАС доказывает, что не хочет сделки о прекращении огня в секторе Газе, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в анклаве тел шестерых израильских заложников."Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.По словам премьера, с декабря ХАМАС отказывается вести "настоящие переговоры"."Три месяца назад, 27 мая, Израиль согласился на сделку по освобождению заложников при полной поддержке Соединенных Штатов. ХАМАС отказался. Даже после того, как Соединенные Штаты обновили условия сделки 16 августа, мы согласились, а ХАМАС снова отказался", - отметил Нетаньяху.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240901/izrail-1969782635.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году