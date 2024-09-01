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Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 01.09.2024 (обновлено: 06:53 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/moskva-1969769045.html
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 01.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:52
2024-09-01T06:53
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
ступино
подольск
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В рамках атаки на Москву сбили ещё два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников", - написал он в Telegram-канале.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к Москве.
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
москва
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москва, сергей собянин, ступино, подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Ступино, Подольск, Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Собянин: ПВО за ночь уничтожила девять БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В рамках атаки на Москву сбили ещё два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В районе Московского НПЗ уничтожили украинский БПЛА
Вчера, 06:34
В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к Москве.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинСтупиноПодольскПроисшествия
 
 
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