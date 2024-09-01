https://ria.ru/20240901/moskva-1969769045.html

Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 01.09.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T06:52

2024-09-01T06:52

2024-09-01T06:53

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

ступино

подольск

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В рамках атаки на Москву сбили ещё два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников", - написал он в Telegram-канале.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к Москве.

https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html

москва

ступино

подольск

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