https://ria.ru/20240901/moskva-1969769045.html
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - РИА Новости, 01.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:52
2024-09-01T06:52
2024-09-01T06:53
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
ступино
подольск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В рамках атаки на Москву сбили ещё два вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито девять беспилотников", - написал он в Telegram-канале.В 1.20 мск мэр сообщал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее - в 2.36 мск - ПВО сбила еще один БПЛА. В третий раз мэр сообщил о еще одном беспилотнике, который ПВО сбила в городском округе Ступино. Позже в Одинцовском городском округе также сбили БПЛА. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к Москве.
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
москва
ступино
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, ступино, подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Ступино, Подольск, Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Собянин: ПВО за ночь уничтожила девять БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать Москву