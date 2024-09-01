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Депутат Цырдя назвал Молдавию самой бедной страной ЕС - РИА Новости, 01.09.2024
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16:18 01.09.2024 (обновлено: 17:12 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/moldavija-1969827976.html
Депутат Цырдя назвал Молдавию самой бедной страной ЕС
Депутат Цырдя назвал Молдавию самой бедной страной ЕС - РИА Новости, 01.09.2024
Депутат Цырдя назвал Молдавию самой бедной страной ЕС
Молдавия за 20 лет евроинтеграции из самой богатой республики СССР стала самой бедной страной Европы, заявил депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:18
2024-09-01T17:12
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КИШИНЕВ, 1 сен — РИА Новости. Молдавия за 20 лет евроинтеграции из самой богатой республики СССР стала самой бедной страной Европы, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой."За 20 лет евроинтеграции Молдова из самой богатой республики СССР стала самой бедной страной Европы. Сегодня Молдова и Украина имеют по 4500 долларов ВВП на душу человека. Это в два раза ниже, чем в Азербайджане, в три раза ниже, чем в России", — написал Цырдя в своем Telegram-канале. По его словам, республика упускает шанс на модернизацию, продолжая путь деиндустриализации, деурбанизации и дешколяризации. В конце января 2023 года в Минобразования Молдавии сообщили, что во второй половине 2022-го закрыты 13 школ и гимназий в селах, указав причиной этого нехватку учащихся. По словам главы управления образования Валентина Круду, с 2012 по 2021 год в Молдавии были закрыты 178 учебных заведений.Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022-м инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли примерно в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, ссср, европа, евросоюз
В мире, Молдавия, СССР, Европа, Евросоюз
Депутат Цырдя назвал Молдавию самой бедной страной ЕС

Депутат Цырдя: Молдавия из самой богатой республики СССР стала самой бедной в ЕС

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 сен — РИА Новости. Молдавия за 20 лет евроинтеграции из самой богатой республики СССР стала самой бедной страной Европы, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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"За 20 лет евроинтеграции Молдова из самой богатой республики СССР стала самой бедной страной Европы. Сегодня Молдова и Украина имеют по 4500 долларов ВВП на душу человека. Это в два раза ниже, чем в Азербайджане, в три раза ниже, чем в России", — написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, республика упускает шанс на модернизацию, продолжая путь деиндустриализации, деурбанизации и дешколяризации.
В конце января 2023 года в Минобразования Молдавии сообщили, что во второй половине 2022-го закрыты 13 школ и гимназий в селах, указав причиной этого нехватку учащихся. По словам главы управления образования Валентина Круду, с 2012 по 2021 год в Молдавии были закрыты 178 учебных заведений.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022-м инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли примерно в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
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