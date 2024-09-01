https://ria.ru/20240901/mid-1969780885.html

У России нет планов атаковать страны НАТО, заявили в МИД

У России нет планов атаковать страны НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 01.09.2024

У России нет планов атаковать страны НАТО, заявили в МИД

В российском МИД заявили, что у РФ нет планов атаковать натовскую территорию. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:42

2024-09-01T09:42

2024-09-01T09:42

россия

литва

германия

нато

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В российском МИД заявили, что у РФ нет планов атаковать натовскую территорию. Ранее в СМИ появились сообщения о начале строительства Литвой военной базы, где к концу 2027 года будут размещены 4000 солдат бундесвера. "Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как "историческое решение"", - указали в МИД, добавив, что "первые военнослужащие прибыли в апреле этого года, в 2025 году планируется объявить об официальной "активации" немецкой бригады". "Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие 5-7 лет "может атаковать" натовскую территорию", - сказали в МИД. "Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет", - заявили в МИД РФ. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240408/peskov-1938552213.html

https://ria.ru/20230913/oshibka-1896214199.html

россия

литва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, литва, германия, нато, в мире