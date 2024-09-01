https://ria.ru/20240901/mi-8-1969805401.html

Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024

Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Спасатели МЧС России разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:32

2024-09-01T13:32

2024-09-01T13:32

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС России разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России. "По уточненным данным, на месте находятся семь спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Спасатели разбили лагерь для ночевки, поиски приостановлены до наступления светлого времени суток. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении. Добавляется, что по предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков пешим порядком привлекались спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ "ЦОД", егери лесного хозяйства, спасатели региональной поисково-спасательной базы, волонтеры. Сработать авиации не давала погода: на территорию Камчатского края оказывал влияние циклон, плотный туман и сильный дождь.

https://ria.ru/20240901/samolet-1969776769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия