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Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024
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13:32 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/mi-8-1969805401.html
Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024
Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спасатели МЧС России разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:32
2024-09-01T13:32
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС России разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России. "По уточненным данным, на месте находятся семь спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Спасатели разбили лагерь для ночевки, поиски приостановлены до наступления светлого времени суток. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении. Добавляется, что по предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков пешим порядком привлекались спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ "ЦОД", егери лесного хозяйства, спасатели региональной поисково-спасательной базы, волонтеры. Сработать авиации не давала погода: на территорию Камчатского края оказывал влияние циклон, плотный туман и сильный дождь.
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россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
Спасатели разбили лагерь на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Спасатели разбили лагерь для ночевки на месте крушения Ми-8 на Камчатке

© МЧС России/TelegramВертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место крушения воздушного судна на Камчатке
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место крушения воздушного судна на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© МЧС России/Telegram
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место крушения воздушного судна на Камчатке
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС России разбили лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По уточненным данным, на месте находятся семь спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Спасатели разбили лагерь для ночевки, поиски приостановлены до наступления светлого времени суток. Пешие группировки возвращаются в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. Для поисков пешим порядком привлекались спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ "ЦОД", егери лесного хозяйства, спасатели региональной поисково-спасательной базы, волонтеры. Сработать авиации не давала погода: на территорию Камчатского края оказывал влияние циклон, плотный туман и сильный дождь.
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РоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
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