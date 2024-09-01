https://ria.ru/20240901/mi-8-1969794861.html
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел - РИА Новости, 01.09.2024
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел
Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:58
2024-09-01T11:58
2024-09-01T14:45
происшествия
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России."На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне 31 августа. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел
МЧС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел