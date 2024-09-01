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На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел - РИА Новости, 01.09.2024
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11:58 01.09.2024 (обновлено: 14:45 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/mi-8-1969794861.html
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел - РИА Новости, 01.09.2024
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел
Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:58
2024-09-01T14:45
происшествия
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России."На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне 31 августа. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html
камчатка
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происшествия, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел

МЧС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел

© МЧС России/TelegramМесто крушения вертолета на Камчатке
Место крушения вертолета на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место крушения вертолета на Камчатке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России.
"На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне 31 августа. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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