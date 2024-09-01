https://ria.ru/20240901/mi-8-1969794861.html

На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел

На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел - РИА Новости, 01.09.2024

На месте крушения Ми-8 на Камчатке нашли 17 тел

Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:58

2024-09-01T11:58

2024-09-01T14:45

происшествия

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969813728_18:0:825:454_1920x0_80_0_0_0ce6cdf908ecbd625542ffa8c3836527.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Семнадцать тел найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается в пресс-службе МЧС России."На Камчатке спасатели МЧС России доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне 31 августа. На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш