https://ria.ru/20240901/mi-8-1969753520.html

В МЧС рассказали о поисках Ми-8 на Камчатке

В МЧС рассказали о поисках Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 01.09.2024

В МЧС рассказали о поисках Ми-8 на Камчатке

Спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, всего в наземном поиске участвуют более 40 человек, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:08

2024-09-01T00:08

2024-09-01T00:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

камчатка

елизовский район

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, всего в наземном поиске участвуют более 40 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России."На Камчатке продолжаются поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми-8Т, спасатели следуют разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи воздушного судна... Всего в наземном поиске задействовано более 40 человек", — говорится в сообщении.Группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС, проводившая наземный поиск со стороны вулкана Вачкажец, продолжила путь после вынужденной ночевки в районе озера Тахколоч. Спасатели сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике продолжили поиски по другому маршруту. Также со стороны села Николаевка в помощь спасателям выдвинулись волонтеры на квадроциклах.При этом Камчатку окутал плотный туман, идет умеренный дождь, авиация МЧС России со спасателями на борту находится в режиме готовности к вылету.В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Количество человек, находившихся на борту воздушного судна, выясняется. По предварительным сведениям, на Ми-8 могли лететь 19 пассажиров и три члена экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20240831/kamchatka-1969656983.html

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камчатка

елизовский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, камчатка, елизовский район, происшествия