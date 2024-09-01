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Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению украинских подразделений и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:02
2024-09-01T05:02
2024-09-01T05:02
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курская область
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вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению украинских подразделений и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968251419.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Ми-28 ударил по скоплению подразделений и техники ВСУ в курском приграничье