https://ria.ru/20240901/mi-28-1969766187.html

Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024

Экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению украинских подразделений и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T05:02

2024-09-01T05:02

2024-09-01T05:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению украинских подразделений и техники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968251419.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм