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Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства - РИА Новости, 01.09.2024
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Союзное государство
 
23:33 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства - РИА Новости, 01.09.2024
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:33
2024-09-01T23:33
союзное государство
белоруссия
россия
минск
в мире
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. "Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
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белоруссия, россия, минск, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, В мире
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства

Посол Рогожник: Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства.
«
"Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол.
В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
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