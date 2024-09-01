https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства - РИА Новости, 01.09.2024
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:33
2024-09-01T23:33
2024-09-01T23:33
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. "Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, В мире
Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства
Посол Рогожник: Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга
МИНСК, 1 сен – РИА Новости.
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил
, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства.
«
"Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол.
В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.