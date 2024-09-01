https://ria.ru/20240901/mediakholding-1969865413.html

Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства

Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства - РИА Новости, 01.09.2024

Москва и Минск договорились о работе медиахолдинга Союзного государства

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:33

2024-09-01T23:33

2024-09-01T23:33

союзное государство

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. "Обсуждается вопрос создания союзного медиахолдинга. Уже и российская, и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга, предварительно разработан устав", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что перед медиахолдингом стоит задача, чтобы "он внес новое дыхание в освещение жизни Союзного государства". По словам дипломата, необходимо отразить взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений между двумя государствами. Повестка должна быть интересная и насыщенная, подчеркнул посол. В январе текущего года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства принято решение о создании медиакомпании. Планируется, что в ее структуру войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде.

https://ria.ru/20240129/mediakholding-1924200940.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, минск, в мире