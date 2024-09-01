https://ria.ru/20240901/mchs-1969768715.html

В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек

В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек - РИА Новости, 01.09.2024

В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек

Более 60 человек и 15 единиц техники задействовали в наземном поиске пропавшего накануне на Камчатке вертолета, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T06:39

2024-09-01T06:39

2024-09-01T09:35

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей лебедев

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969645616_0:2:723:409_1920x0_80_0_0_096e552f92b52f6f9ae650b7398e4b70.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 60 человек и 15 единиц техники задействовали в наземном поиске пропавшего накануне на Камчатке вертолета, сообщила пресс-служба МЧС."В готовность приведена авиация МЧС России", — добавили в ведомстве.Как сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, поиски ведут семь групп поисковиков из спасателей, волонтеров и егерей."В настоящее время поиск результатов не дал. Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком", — сказал он.Склоны горного хребта в том районе, отметил министр, покрыты кедровым стланником и деревьями, что делает невозможным передвижение с использованием техники.По прогнозам Камчатского гидрометеоцентра, к вечеру 1 сентября интенсивность осадков в районе поисковых работ должна сократиться. Сейчас в Елизовском районе, где пропал вертолет, наблюдаются сильный дождь, ветер и низкая облачность. Вертолеты МЧС и компании-владельца пропавшего Ми-8 "Витязь-Аэро" готовы к вылету на поиски.В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует.Количество человек, находившихся на борту воздушного судна, выясняется. По предварительным сведениям, на Ми-8 могли лететь 19 пассажиров и три члена экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20240831/mi-8-1969644008.html

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей лебедев, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш