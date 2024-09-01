В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек
МЧС: пропавший на Камчатке Ми-8Т ищут более 60 человек и 15 единиц техники
© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 60 человек и 15 единиц техники задействовали в наземном поиске пропавшего накануне на Камчатке вертолета, сообщила пресс-служба МЧС.
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"В готовность приведена авиация МЧС России", — добавили в ведомстве.
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Как сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, поиски ведут семь групп поисковиков из спасателей, волонтеров и егерей.
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"В настоящее время поиск результатов не дал. Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком", — сказал он.
Склоны горного хребта в том районе, отметил министр, покрыты кедровым стланником и деревьями, что делает невозможным передвижение с использованием техники.
По прогнозам Камчатского гидрометеоцентра, к вечеру 1 сентября интенсивность осадков в районе поисковых работ должна сократиться. Сейчас в Елизовском районе, где пропал вертолет, наблюдаются сильный дождь, ветер и низкая облачность. Вертолеты МЧС и компании-владельца пропавшего Ми-8 "Витязь-Аэро" готовы к вылету на поиски.
В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует.
Количество человек, находившихся на борту воздушного судна, выясняется. По предварительным сведениям, на Ми-8 могли лететь 19 пассажиров и три члена экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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