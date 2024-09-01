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В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек - РИА Новости, 01.09.2024
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06:39 01.09.2024 (обновлено: 09:35 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/mchs-1969768715.html
В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек
В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек - РИА Новости, 01.09.2024
В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек
Более 60 человек и 15 единиц техники задействовали в наземном поиске пропавшего накануне на Камчатке вертолета, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:39
2024-09-01T09:35
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей лебедев
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 60 человек и 15 единиц техники задействовали в наземном поиске пропавшего накануне на Камчатке вертолета, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;В готовность приведена авиация МЧС России&quot;, — добавили в ведомстве.Как сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, поиски ведут семь групп поисковиков из спасателей, волонтеров и егерей.&quot;В настоящее время поиск результатов не дал. Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком&quot;, — сказал он.Склоны горного хребта в том районе, отметил министр, покрыты кедровым стланником и деревьями, что делает невозможным передвижение с использованием техники.По прогнозам Камчатского гидрометеоцентра, к вечеру 1 сентября интенсивность осадков в районе поисковых работ должна сократиться. Сейчас в Елизовском районе, где пропал вертолет, наблюдаются сильный дождь, ветер и низкая облачность. Вертолеты МЧС и компании-владельца пропавшего Ми-8 "Витязь-Аэро" готовы к вылету на поиски.В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует.Количество человек, находившихся на борту воздушного судна, выясняется. По предварительным сведениям, на Ми-8 могли лететь 19 пассажиров и три члена экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20240831/mi-8-1969644008.html
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камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей лебедев, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Лебедев, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
В поисках пропавшего на Камчатке Ми-8Т задействовали более 60 человек

МЧС: пропавший на Камчатке Ми-8Т ищут более 60 человек и 15 единиц техники

© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© МЧС России/Telegram
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 60 человек и 15 единиц техники задействовали в наземном поиске пропавшего накануне на Камчатке вертолета, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"В готовность приведена авиация МЧС России", — добавили в ведомстве.

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Как сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, поиски ведут семь групп поисковиков из спасателей, волонтеров и егерей.
«

"В настоящее время поиск результатов не дал. Спасатели продвинулись почти на 3,5 километра к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная. Получается передвигаться только пешком", — сказал он.

Склоны горного хребта в том районе, отметил министр, покрыты кедровым стланником и деревьями, что делает невозможным передвижение с использованием техники.
По прогнозам Камчатского гидрометеоцентра, к вечеру 1 сентября интенсивность осадков в районе поисковых работ должна сократиться. Сейчас в Елизовском районе, где пропал вертолет, наблюдаются сильный дождь, ветер и низкая облачность. Вертолеты МЧС и компании-владельца пропавшего Ми-8 "Витязь-Аэро" готовы к вылету на поиски.
В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует.
Количество человек, находившихся на борту воздушного судна, выясняется. По предварительным сведениям, на Ми-8 могли лететь 19 пассажиров и три члена экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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КамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ЛебедевКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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