https://ria.ru/20240901/markirovka-1969791512.html
В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров
В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров - РИА Новости, 01.09.2024
В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров
Обязательная маркировка семи новых товарных групп, в том числе безалкогольного пива, консервов, растительных масел и велосипедов, стартует в России 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T11:30
2024-09-01T11:30
2024-09-01T11:30
экономика
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная маркировка семи новых товарных групп, в том числе безалкогольного пива, консервов, растительных масел и велосипедов, стартует в России 1 сентября. Так, с сентября будут обязательно маркироваться пищевые растительные масла и масложировая продукция, консервы и безалкогольное пиво, корма для животных, ветеринарные препараты, велосипеды и велосипедные рамы, а также технические средства реабилитации. Заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов рассказал РИА Новости, что маркировка в этих группах товаров будет проходить поэтапно и не создаст дополнительной нагрузки на бизнес. "У всех участников была возможность заранее протестировать работу с системой маркировки, получить бесплатные консультации и финансовую поддержку от ЦРПТ. Порядка 50 тысяч участников новых товарных групп уже прошли регистрацию в "Честном знаке", не дожидаясь 1 сентября... Важно, что маркировка не вызовет роста цен", - отметил Юсупов. Генеральный директор разработчика и интегратора решений для маркировки продукции - группы "Каллисто" Павел Булгаков рассказал РИА Новости, что маркировка многих новых товарных категорий уже хорошо отработана производителями. Так, безалкогольное пиво выпускается производителями пива, которые уже внедрились в систему маркировки, ветпрепараты упакованы в такую же тару, что и фармацевтическая продукция, маркируемая еще с 2019 года, поэтому эти категории должны войти в систему маркировки максимально быстро и эффективно. "В целом, рынок российских решений для маркировки сейчас настолько развит, что любой производитель с различными конфигурациями производственных и бизнес-процессов, даже выпускающий такие нестандартные для маркировки товары, как средства реабилитации или велосипеды, может подобрать для себя оптимальную технологию", - добавил Булгаков. В свою очередь управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что необходимость маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и консервов обусловлена высокой долей нелегального оборота в этих отраслях. А реализация ветеринарных препаратов без маркировки может стать "лазейкой" для утечки лекарств и фармсубстанций в незаконный оборот: многие лекарства для людей разрешены и для ветеринарного применения. Аналогичная ситуация сложилась и в консервах. Введение же маркировки позволит снизить долю контрафакта в этих товарных группах, заключил эксперт.
https://ria.ru/20240601/markirovka-1949807578.html
https://ria.ru/20240829/igrushki-1969346287.html
https://ria.ru/20240821/shkolnye_tovary-1967522541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров
В России 1 сентября стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Обязательная маркировка семи новых товарных групп, в том числе безалкогольного пива, консервов, растительных масел и велосипедов, стартует в России 1 сентября.
Так, с сентября будут обязательно маркироваться пищевые растительные масла и масложировая продукция, консервы и безалкогольное пиво, корма для животных, ветеринарные препараты, велосипеды и велосипедные рамы, а также технические средства реабилитации. Заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов рассказал РИА Новости, что маркировка в этих группах товаров будет проходить поэтапно и не создаст дополнительной нагрузки на бизнес.
"У всех участников была возможность заранее протестировать работу с системой маркировки, получить бесплатные консультации и финансовую поддержку от ЦРПТ. Порядка 50 тысяч участников новых товарных групп уже прошли регистрацию в "Честном знаке", не дожидаясь 1 сентября... Важно, что маркировка не вызовет роста цен", - отметил Юсупов.
Генеральный директор разработчика и интегратора решений для маркировки продукции - группы "Каллисто" Павел Булгаков рассказал РИА Новости, что маркировка многих новых товарных категорий уже хорошо отработана производителями. Так, безалкогольное пиво выпускается производителями пива, которые уже внедрились в систему маркировки, ветпрепараты упакованы в такую же тару, что и фармацевтическая продукция, маркируемая еще с 2019 года, поэтому эти категории должны войти в систему маркировки максимально быстро и эффективно.
"В целом, рынок российских решений для маркировки сейчас настолько развит, что любой производитель с различными конфигурациями производственных и бизнес-процессов, даже выпускающий такие нестандартные для маркировки товары, как средства реабилитации или велосипеды, может подобрать для себя оптимальную технологию", - добавил Булгаков.
В свою очередь управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что необходимость маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и консервов обусловлена высокой долей нелегального оборота в этих отраслях. А реализация ветеринарных препаратов без маркировки может стать "лазейкой" для утечки лекарств и фармсубстанций в незаконный оборот: многие лекарства для людей разрешены и для ветеринарного применения. Аналогичная ситуация сложилась и в консервах. Введение же маркировки позволит снизить долю контрафакта в этих товарных группах, заключил эксперт.