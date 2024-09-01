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"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда - РИА Новости, 01.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:28 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/luntik-1969860751.html
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда - РИА Новости, 01.09.2024
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда
Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:28
2024-09-01T22:28
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон", собравший 43,2 миллиона рублей. На третьем месте оказалась еще одна премьера недели - франко-бельгийский боевик "Ларго Винч: гнев прошлого". Картина собрала в прокате 21,4 миллиона рублей. Четвертую позицию занял испанский мультфильм "Как приручить бизона", заработавший 13,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 12,3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240623/serial-1954882895.html
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земля, юрий колокольников, россия
Культура, Земля, Юрий Колокольников, Россия
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда

Фильм "Лунтик: Возвращение домой" возглавил российский кинопрокат за выходные

© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)Кадр из мультсериала
Кадр из мультсериала - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
Кадр из мультсериала . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился лидер прошлой недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон", собравший 43,2 миллиона рублей.
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На третьем месте оказалась еще одна премьера недели - франко-бельгийский боевик "Ларго Винч: гнев прошлого". Картина собрала в прокате 21,4 миллиона рублей.
Четвертую позицию занял испанский мультфильм "Как приручить бизона", заработавший 13,5 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 12,3 миллионов рублей.
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