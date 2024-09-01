https://ria.ru/20240901/luntik-1969860751.html
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда - РИА Новости, 01.09.2024
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда
Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:28
2024-09-01T22:28
2024-09-01T22:28
культура
земля
юрий колокольников
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94595/90/945959014_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_6bec4c155221caee7f39fce46d24c2aa.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон", собравший 43,2 миллиона рублей. На третьем месте оказалась еще одна премьера недели - франко-бельгийский боевик "Ларго Винч: гнев прошлого". Картина собрала в прокате 21,4 миллиона рублей. Четвертую позицию занял испанский мультфильм "Как приручить бизона", заработавший 13,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 12,3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240623/serial-1954882895.html
https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html
земля
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94595/90/945959014_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a15a30840a75b729d7e72eb50ebcea39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, юрий колокольников, россия
Культура, Земля, Юрий Колокольников, Россия
"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда
Фильм "Лунтик: Возвращение домой" возглавил российский кинопрокат за выходные