https://ria.ru/20240901/luntik-1969860751.html

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда - РИА Новости, 01.09.2024

"Лунтик: Возвращение домой" возглавил кинопрокат в России по итогам уикенда

Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:28

2024-09-01T22:28

2024-09-01T22:28

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера полнометражного анимационного фильма "Лунтик: Возвращение домой" про известного детского мультгероя возглавила российский кинопрокат, заработав 115,7 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели - американский супергеройский блокбастер "Ворон", собравший 43,2 миллиона рублей. На третьем месте оказалась еще одна премьера недели - франко-бельгийский боевик "Ларго Винч: гнев прошлого". Картина собрала в прокате 21,4 миллиона рублей. Четвертую позицию занял испанский мультфильм "Как приручить бизона", заработавший 13,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров фантастический фильм Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" - истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 12,3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240623/serial-1954882895.html

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земля, юрий колокольников, россия