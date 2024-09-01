https://ria.ru/20240901/litva-1969776911.html

МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве

МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве - РИА Новости, 01.09.2024

МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве

Увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран вблизи границ России носит провокационный характер, заявили в МИД, комментируя РИА Новости строительство военной... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:03

2024-09-01T09:03

2024-09-01T11:37

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран вблизи границ России носит провокационный характер, заявили в МИД, комментируя РИА Новости строительство военной базы в Литве, где будут размещены солдаты бундесвера."Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. <...> Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы", — указали там.В ведомстве напомнили, что Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как "историческое решение". В МИД добавили, что первые военнослужащие бундесвера прибыли в апреле, а в следующем году планируется объявить об официальной "активации" немецкой бригады."Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет "может атаковать" натовскую территорию. <...> Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет", — заявили в МИД.При этом там подчеркнули, что наращивание военных потенциалов враждебно настроенного к России Североатлантического альянса только повышает градус напряженности и заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры.В конце августа в СМИ появились сообщения о начале строительства Литвой военной базы, где к концу 2027 года будут размещены 4000 солдат бундесвера.В декабре 2023-го министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027-м немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями.Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.

https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html

https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html

https://ria.ru/20240831/nato-1969675346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

литва, нато, россия, в мире