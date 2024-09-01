Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 01.09.2024 (обновлено: 11:37 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/litva-1969776911.html
МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве
МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве - РИА Новости, 01.09.2024
МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве
Увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран вблизи границ России носит провокационный характер, заявили в МИД, комментируя РИА Новости строительство военной... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:03
2024-09-01T11:37
литва
нато
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран вблизи границ России носит провокационный характер, заявили в МИД, комментируя РИА Новости строительство военной базы в Литве, где будут размещены солдаты бундесвера."Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. &lt;...&gt; Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы", — указали там.В ведомстве напомнили, что Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как "историческое решение". В МИД добавили, что первые военнослужащие бундесвера прибыли в апреле, а в следующем году планируется объявить об официальной "активации" немецкой бригады."Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет "может атаковать" натовскую территорию. &lt;...&gt; Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет", — заявили в МИД.При этом там подчеркнули, что наращивание военных потенциалов враждебно настроенного к России Североатлантического альянса только повышает градус напряженности и заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры.В конце августа в СМИ появились сообщения о начале строительства Литвой военной базы, где к концу 2027 года будут размещены 4000 солдат бундесвера.В декабре 2023-го министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027-м немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями.Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html
https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html
https://ria.ru/20240831/nato-1969675346.html
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, нато, россия, в мире
Литва, НАТО, Россия, В мире
МИД прокомментировал строительство военной базы в Литве

МИД: увеличение военных потенциалов НАТО носит провокационный характер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран вблизи границ России носит провокационный характер, заявили в МИД, комментируя РИА Новости строительство военной базы в Литве, где будут размещены солдаты бундесвера.
«
"Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. <...> Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы", — указали там.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Туск пообещал укрепить НАТО и оборону Европы
Вчера, 07:37
В ведомстве напомнили, что Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как "историческое решение".
В МИД добавили, что первые военнослужащие бундесвера прибыли в апреле, а в следующем году планируется объявить об официальной "активации" немецкой бригады.
«
"Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет "может атаковать" натовскую территорию. <...> Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет", — заявили в МИД.
При этом там подчеркнули, что наращивание военных потенциалов враждебно настроенного к России Североатлантического альянса только повышает градус напряженности и заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин
23 августа, 09:01
В конце августа в СМИ появились сообщения о начале строительства Литвой военной базы, где к концу 2027 года будут размещены 4000 солдат бундесвера.
В декабре 2023-го министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027-м немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями.
Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
НАТО не признает, что Киев координировал с Западом атаку на Россию
31 августа, 14:11
 
ЛитваНАТОРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала