https://ria.ru/20240901/linejka-1969843587.html

Линейки 2 сентября в белгородских школах будут проводить внутри помещений

Линейки 2 сентября в белгородских школах будут проводить внутри помещений - РИА Новости, 01.09.2024

Линейки 2 сентября в белгородских школах будут проводить внутри помещений

Линейки 2 сентября в школах Белгорода и Белгородского района будут проводить внутри помещений, не на улице, количество присутствующих зависит от мест в укрытии... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T19:11

2024-09-01T19:11

2024-09-01T19:11

общество

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Линейки 2 сентября в школах Белгорода и Белгородского района будут проводить внутри помещений, не на улице, количество присутствующих зависит от мест в укрытии учреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Самые сложные ситуации в Белгороде и Белгородском районе. Последние несколько дней обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем. Учебный год в школах Белгорода и Белгородского района в связи с принятыми родителями, администрациями школ и оперативным штабом решениями будет проходить в очно-дистанционном формате", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что число присутствующих на торжественных мероприятиях внутри помещений должны зависит от количества мест, которые вмещают укрытия в школах. Новый учебный год в дистанционном формате в Белгородской области начнется для 113 приграничных школ из семи муниципалитетов. Еще в 437 образовательных учреждениях будет организован очный и очно-дистанционный формат обучения. В колледжах обучение организуют так же, как и в школах. Это касается Яковлевского и Новооскольского округов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района и Белгорода. В Вейделевском и Ровеньском районах, граничащих с вновь присоединенными территориями, образовательный процесс, как и в прошлом учебном году будет осуществляться также в очном формате. Такое решение ранее поддержали родители и педагоги. Всего в Белгородской области 550 школ. Для школьников из приграничья Белгородской области будет организовано очное обучение в других безопасных регионах страны. Запрос на очное обучение в 1-й и 2-й четверти за пределами области есть от части родителей, чьи дети с начала нового учебного года будут обучаться в дистанционном формате в школах, расположенных в 20-километровой зоне от границы. На сегодняшний день таких школ в приграничье 113, в них обучается свыше 18 тысяч детей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей.

https://ria.ru/20240816/shkoly-1966686400.html

https://ria.ru/20240824/deti-1968259152.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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общество, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков