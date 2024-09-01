Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю
МЧС: более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
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"За прошедшую неделю в безопасные районы убыли более 1400 курян. В 30 регионах в 198 ПВР находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Организована групповая и адресная перевозка жителей приграничья в другие регионы. Граждане уже убыли в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, Республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за неделю в Курскую область доставлено около 800 тонн гумпомощи. Всего - свыше 3700 тонн. Также через портал госуслуг приняты 17 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 43 тысячам ранее поданных заявлений на общую сумму более 650 миллионов рублей. Всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше миллиарда рублей. Помимо этого, пиротехниками МЧС России обследованы и очищены от взрывоопасных предметов 9 населенных пунктов, обезврежены и уничтожены более 150 боеприпасов.
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