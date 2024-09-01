https://ria.ru/20240901/kursk-1969828406.html

Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю

Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю - РИА Новости, 01.09.2024

Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю

Более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:24

2024-09-01T16:24

2024-09-01T16:24

специальная военная операция на украине

россия

курск

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшую неделю в безопасные районы убыли более 1400 курян. В 30 регионах в 198 ПВР находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Организована групповая и адресная перевозка жителей приграничья в другие регионы. Граждане уже убыли в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, Республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию", - говорится в сообщении. Добавляется, что за неделю в Курскую область доставлено около 800 тонн гумпомощи. Всего - свыше 3700 тонн. Также через портал госуслуг приняты 17 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 43 тысячам ранее поданных заявлений на общую сумму более 650 миллионов рублей. Всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше миллиарда рублей. Помимо этого, пиротехниками МЧС России обследованы и очищены от взрывоопасных предметов 9 населенных пунктов, обезврежены и уничтожены более 150 боеприпасов.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

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курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курск, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)