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Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/kursk-1969828406.html
Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю
Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю - РИА Новости, 01.09.2024
Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю
Более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:24
2024-09-01T16:24
специальная военная операция на украине
россия
курск
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "За прошедшую неделю в безопасные районы убыли более 1400 курян. В 30 регионах в 198 ПВР находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Организована групповая и адресная перевозка жителей приграничья в другие регионы. Граждане уже убыли в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, Республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию", - говорится в сообщении. Добавляется, что за неделю в Курскую область доставлено около 800 тонн гумпомощи. Всего - свыше 3700 тонн. Также через портал госуслуг приняты 17 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 43 тысячам ранее поданных заявлений на общую сумму более 650 миллионов рублей. Всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше миллиарда рублей. Помимо этого, пиротехниками МЧС России обследованы и очищены от взрывоопасных предметов 9 населенных пунктов, обезврежены и уничтожены более 150 боеприпасов.
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россия, курск, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 1400 жителей Курска уехали в безопасные районы за неделю

МЧС: более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1400 жителей Курска за прошедшую неделю уехали в безопасные районы, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"За прошедшую неделю в безопасные районы убыли более 1400 курян. В 30 регионах в 198 ПВР находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей. Организована групповая и адресная перевозка жителей приграничья в другие регионы. Граждане уже убыли в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, Республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за неделю в Курскую область доставлено около 800 тонн гумпомощи. Всего - свыше 3700 тонн. Также через портал госуслуг приняты 17 тысяч заявлений. Произведены выплаты по более чем 43 тысячам ранее поданных заявлений на общую сумму более 650 миллионов рублей. Всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше миллиарда рублей. Помимо этого, пиротехниками МЧС России обследованы и очищены от взрывоопасных предметов 9 населенных пунктов, обезврежены и уничтожены более 150 боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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30 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурскВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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