https://ria.ru/20240901/krokus-1969763630.html
Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году
Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году - РИА Новости, 01.09.2024
Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году
Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:32
2024-09-01T03:32
2024-09-01T03:32
теракт в "крокус сити холле"
москва
свердловская область
екатеринбург
происшествия
крокус сити холл
крокус
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву, сообщила РИА Новости владелец квартиры, которую снимал мужчина. Хамидов как минимум с 2017 года жил в Свердловской области - в Артемовском городском округе и Екатеринбурге, одним из его адресов указан проспект Седова в уральской столице. По словам арендодателя, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна - Расул Хамидов. Мужчина полгода без регистрации арендовал вместе с женой однокомнатную квартиру на последнем этаже пятиэтажного дома. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву. "Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что самого Хусейна не видела, но его отец ежемесячно переводил за квартиру 12 тысяч рублей, задержек в оплате не было. В минувший четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта - это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи - это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным - в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20240831/figurant-1969625993.html
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москва, свердловская область, екатеринбург, происшествия, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Свердловская область, Екатеринбург, Происшествия, Крокус Сити Холл, Крокус
Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году
Отец фигуранта дела "Крокуса" Хамидова переехал в Москву за год до теракта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву, сообщила РИА Новости владелец квартиры, которую снимал мужчина.
Хамидов как минимум с 2017 года жил в Свердловской области
- в Артемовском городском округе
и Екатеринбурге, одним из его адресов указан проспект Седова в уральской столице.
По словам арендодателя, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна - Расул Хамидов. Мужчина полгода без регистрации арендовал вместе с женой однокомнатную квартиру на последнем этаже пятиэтажного дома. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву.
"Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что самого Хусейна не видела, но его отец ежемесячно переводил за квартиру 12 тысяч рублей, задержек в оплате не было.
В минувший четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске
.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта - это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи - это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным - в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.