https://ria.ru/20240901/krokus-1969763630.html

Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году

Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году - РИА Новости, 01.09.2024

Отец фигуранта дела о теракте в "Крокусе" переехал в Москву еще в 2023 году

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:32

2024-09-01T03:32

2024-09-01T03:32

теракт в "крокус сити холле"

москва

свердловская область

екатеринбург

происшествия

крокус сити холл

крокус

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Хусейна Хамидова за год до трагедии переехал из Екатеринбурга в Москву, сообщила РИА Новости владелец квартиры, которую снимал мужчина. Хамидов как минимум с 2017 года жил в Свердловской области - в Артемовском городском округе и Екатеринбурге, одним из его адресов указан проспект Седова в уральской столице. По словам арендодателя, однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка снимал отец 27-летнего Хусейна - Расул Хамидов. Мужчина полгода без регистрации арендовал вместе с женой однокомнатную квартиру на последнем этаже пятиэтажного дома. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву. "Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что самого Хусейна не видела, но его отец ежемесячно переводил за квартиру 12 тысяч рублей, задержек в оплате не было. В минувший четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта - это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи - это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным - в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

https://ria.ru/20240831/figurant-1969625993.html

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