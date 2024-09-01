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На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП

На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП - РИА Новости, 01.09.2024

На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП

Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:36

2024-09-01T16:36

2024-09-01T16:36

в мире

кишинев

бухарест

румыния

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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за технических работ на плотине, сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы. "В понедельник, 2 сентября 2024 года, с 09.00 до 14.00 запланированы технические работы на плотине Стынка-Костешты. Поэтому в течение этого периода времени мы рекомендуем участникам приграничного движения заранее выбрать пересечение границы через другие пункты пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. Путешественникам в качестве иного варианта предлагается рассмотреть возможность пересечения границы с Румынией на других пропускных пунктах в Липканах, Леова, Леушенах или Скуленах.

https://ria.ru/20240831/kishinev-1969722581.html

кишинев

бухарест

румыния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, бухарест, румыния