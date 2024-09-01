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На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП - РИА Новости, 01.09.2024
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16:36 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/kpp-1969829870.html
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП - РИА Новости, 01.09.2024
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП
Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:36
2024-09-01T16:36
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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за технических работ на плотине, сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы. "В понедельник, 2 сентября 2024 года, с 09.00 до 14.00 запланированы технические работы на плотине Стынка-Костешты. Поэтому в течение этого периода времени мы рекомендуем участникам приграничного движения заранее выбрать пересечение границы через другие пункты пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. Путешественникам в качестве иного варианта предлагается рассмотреть возможность пересечения границы с Румынией на других пропускных пунктах в Липканах, Леова, Леушенах или Скуленах.
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в мире, кишинев, бухарест, румыния
В мире, Кишинев, Бухарест, Румыния
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП

Работу молдавско-румынского КПП "Костешты-Стынка" приостановят из-за техработ

© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкДорожные указатели на молдавско-румынской границе
Дорожные указатели на молдавско-румынской границе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Дорожные указатели на молдавско-румынской границе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за технических работ на плотине, сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы.
«
"В понедельник, 2 сентября 2024 года, с 09.00 до 14.00 запланированы технические работы на плотине Стынка-Костешты. Поэтому в течение этого периода времени мы рекомендуем участникам приграничного движения заранее выбрать пересечение границы через другие пункты пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции.
Путешественникам в качестве иного варианта предлагается рассмотреть возможность пересечения границы с Румынией на других пропускных пунктах в Липканах, Леова, Леушенах или Скуленах.
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