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На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП - РИА Новости, 01.09.2024
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП
Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:36
2024-09-01T16:36
2024-09-01T16:36
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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", расположенного на пути из Кишинева в Бухарест, будет прервана в понедельник из-за технических работ на плотине, сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы. "В понедельник, 2 сентября 2024 года, с 09.00 до 14.00 запланированы технические работы на плотине Стынка-Костешты. Поэтому в течение этого периода времени мы рекомендуем участникам приграничного движения заранее выбрать пересечение границы через другие пункты пропуска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. Путешественникам в качестве иного варианта предлагается рассмотреть возможность пересечения границы с Румынией на других пропускных пунктах в Липканах, Леова, Леушенах или Скуленах.
https://ria.ru/20240831/kishinev-1969722581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, бухарест, румыния
В мире, Кишинев, Бухарест, Румыния
На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП
Работу молдавско-румынского КПП "Костешты-Стынка" приостановят из-за техработ