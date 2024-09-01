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"Надо расстреливать". Комбат ВСУ обрушился на украинских офицеров из-за лжи

"Надо расстреливать". Комбат ВСУ обрушился на украинских офицеров из-за лжи - РИА Новости, 01.09.2024

"Надо расстреливать". Комбат ВСУ обрушился на украинских офицеров из-за лжи

Украинские офицеры скрывают большие потери, сообщая ложную информацию командованию, пожаловался командир батальона ВСУ Петр Кузик в интервью изданию Hromadske. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:38

2024-09-01T16:38

2024-09-01T16:38

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские офицеры скрывают большие потери, сообщая ложную информацию командованию, пожаловался командир батальона ВСУ Петр Кузик в интервью изданию Hromadske."Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. Для них героизм — это не сохранить подразделение, выжить и выполнить задачу, поубивать кучу врагов. Для них героизм — вот это понятие "стоик". Когда все плохо, его спрашивают, что он... и оттуда это ужасное словосочетание "ситуация тяжелая, но контролируемая". За это словосочетание только надо расстреливать. Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей, а иногда оно просто ужасное", — посетовал комбат.Кроме того, военный также сообщил о тяжелом положении своего подразделения на фронте: по его словам, российские военные знают расположение передовых линий ВСУ и ведут по ним обстрелы.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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