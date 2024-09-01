"Надо расстреливать". Комбат ВСУ обрушился на украинских офицеров из-за лжи
Командир ВСУ Кузик: украинские офицеры врут о больших потерях
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские офицеры скрывают большие потери, сообщая ложную информацию командованию, пожаловался командир батальона ВСУ Петр Кузик в интервью изданию Hromadske.
«
"Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. Для них героизм — это не сохранить подразделение, выжить и выполнить задачу, поубивать кучу врагов. Для них героизм — вот это понятие "стоик". Когда все плохо, его спрашивают, что он... и оттуда это ужасное словосочетание "ситуация тяжелая, но контролируемая". За это словосочетание только надо расстреливать. Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей, а иногда оно просто ужасное", — посетовал комбат.
Кроме того, военный также сообщил о тяжелом положении своего подразделения на фронте: по его словам, российские военные знают расположение передовых линий ВСУ и ведут по ним обстрелы.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.
ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>