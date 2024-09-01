https://ria.ru/20240901/kirkorov-1969831200.html
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова - РИА Новости, 01.09.2024
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова
Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:45
2024-09-01T16:45
2024-09-01T16:46
культура
бедрос киркоров
филипп киркоров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952898375_0:228:3069:1954_1920x0_80_0_0_dad7002840536784c7612d3ad1f99fa5.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Ранее Telegram-канал Baza сообщил об экстренной госпитализации Бедроса Киркорова."Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артиста.
https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952898375_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_eb384acd9a97d07fcd044cffba57bfda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, филипп киркоров, россия
Культура, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Россия
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова
Представитель: Бедрос Киркоров находится в больнице, но он бодр и ждет выписки