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Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова - РИА Новости, 01.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:45 01.09.2024 (обновлено: 16:46 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/kirkorov-1969831200.html
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова - РИА Новости, 01.09.2024
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова
Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T16:45
2024-09-01T16:46
культура
бедрос киркоров
филипп киркоров
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Ранее Telegram-канал Baza сообщил об экстренной госпитализации Бедроса Киркорова."Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артиста.
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бедрос киркоров, филипп киркоров, россия
Культура, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Россия
Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова

Представитель: Бедрос Киркоров находится в больнице, но он бодр и ждет выписки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Бедрос Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил об экстренной госпитализации Бедроса Киркорова.
«
"Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артиста.
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