https://ria.ru/20240901/kirkorov-1969831200.html

Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова

Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова - РИА Новости, 01.09.2024

Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова

Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T16:45

2024-09-01T16:45

2024-09-01T16:46

культура

бедрос киркоров

филипп киркоров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952898375_0:228:3069:1954_1920x0_80_0_0_dad7002840536784c7612d3ad1f99fa5.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован, но он пребывает в бодром состоянии и ждет выписку из больницы, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Ранее Telegram-канал Baza сообщил об экстренной госпитализации Бедроса Киркорова."Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о госпитализации артиста.

https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бедрос киркоров, филипп киркоров, россия