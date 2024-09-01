https://ria.ru/20240901/kinolog-1969765543.html

Кинолог рассказал о "человеческих" профессиях собак

Кинолог рассказал о "человеческих" профессиях собак - РИА Новости, 01.09.2024

Кинолог рассказал о "человеческих" профессиях собак

Собаки освоили множество "человеческих" профессий, они работают в аэропортах, на станциях метро, в полиции, в службах спасения, пастухами, актёрами и... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T04:37

2024-09-01T04:37

2024-09-01T04:37

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Собаки освоили множество "человеческих" профессий, они работают в аэропортах, на станциях метро, в полиции, в службах спасения, пастухами, актёрами и терапевтами, будущих работяг тщательно отбирают, чаще всего готовят в специализированных питомниках, но даже там для службы выбирают не всех, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "В детстве мы говорим родителям, кем хотим стать, когда вырастем. У собак такой возможности нет, хотя есть удивительные способности, которые можно развивать. Для многих собаки стали не просто друзьями, а настоящими коллегами, которые эффективно помогают лечить людей, охранять дом, помогают в поисковых работах и успокаивают в аэропортах", - сказал Голубев. "Конечно, не каждая собака может стать служебной, для этого они проходят тщательный отбор, в зависимости от сферы деятельности, обучаются, проходят практику, а затем приступают к помощи людям", – добавил он. Говоря о распространённых собачьих профессиях, кинолог привёл в пример канистерапевтов. Они помогают в лечении и реабилитации людей. Собака-терапевт должна быть неагрессивной, спокойно переносить любое воздействие, доверять проводнику и быть с ним в контакте, проявлять абсолютное послушание в любой ситуации, и при этом быть достаточно инициативной, рассказал Голубев. Также питомец должен любить учиться, потому что новые навыки ему придется осваивать практически всю карьеру. По словам президента РКФ, чем больше знает и умеет собака, тем больше у неё возможностей оказать помощь человеку с нарушениями. Чаще всего задействуют собак породы лабрадор и голден ретривер, но терапевтом может стать любой пёс, отметил он. Ещё одной распространённой профессией, требующей от собаки особых навыков, Голубев назвал спасателя. Такой пёс должен быть готов работать в неблагоприятных условиях, уметь адаптироваться к разному окружению, проявлять самостоятельность, ориентироваться на незнакомой территории, быть выносливым и работоспособным. Чаще всего для работы выбирают собак небольшого размера, которым легче и безопаснее передвигаться по завалам. На подготовку таких животных уходит много времени, отметил кинолог, потому что она включает общий и специальный курс дрессировки. Более того, питомцы-спасатели ежегодно проходят переаттестацию и получают специальные документы. "Качества, которые нужны собаке-полицейскому, зависят от отдела, в котором она будет служить. Например, собака-ищейка помимо легкой адаптации к разному окружению, работоспособности, самостоятельности, должна обладать непревзойденным обонянием, а вот у розыскной собаки в арсенале быть помимо перечисленных требований, должны быть защитные качества, чтобы она могла задерживать нарушителей", - рассказал президент РКФ о ещё одной собачьей профессии. Немного легче, по его словам, приходится собакам-актёрам, к которым не всегда предъявляются такие жёсткие требования. Собака-актёр не должна бояться людей, камер и другой техники, или демонстрировать даже малейшее проявление агрессивного поведения. На площадке питомцу необходимо знать и выполнять все команды дрессировщика. Собаки, как и люди, проходят кастинги, готовятся к роли и даже имеют свои собственные гримерки, отметил Голубев. Он также поведал, что собак, как и человека, могут уволить. Профнепригодными могут признать непослушных, неусидчивых и даже излишне дружелюбных питомцев. Кроме того, увольняют тех, кто не проходит аттестацию, или, например, проявляет агрессию. Несмотря на то, что собака-полицейский должна уметь задерживать нарушителя, она не должна быть агрессивна к людям вне требующей того ситуации, пояснил кинолог. Собаку терапевта или актера могут уволить, если замечают, что она излишне переживает, потому что стресс плохо влияет как на питомца, так и на тех, кто с ним работает. Как и у людей, у служебных собак может произойти выгорание. "Работодатели" стараются вовремя замечать, что животное перестало чувствовать удовольствие от работы, чтобы не заставлять его заниматься тем, что ему не нравится. "Кроме того, служебных собак отправляют на пенсию. Как правило, это происходит в возрасте 8 лет. Чаще всего, эти питомцы остаются в семье кинолога или специалиста, с кем они работали на протяжении всей своей службы, но, если этого не происходит, таким собакам ищут любящую семью", - добавил Голубев.

https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20240616/sobaka-1953188782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)