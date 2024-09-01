https://ria.ru/20240901/kharris-1969848840.html

Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа

Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа - РИА Новости, 01.09.2024

Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис хотел бы избежать ее участия в дебатах с соперником от республиканцев Дональдом... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:05

2024-09-01T20:05

2024-09-01T20:09

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис хотел бы избежать ее участия в дебатах с соперником от республиканцев Дональдом Трампом, поэтому высказывает несогласие с договоренностями о правилах встречи, заявил старший советник экс-президента Джейсон Миллер. "Думаю, команда Харрис начала готовить ее к дебатам, и они поняли, с кем имеют дело и что у них реальные проблемы", - сказал он в интервью Fox News. Как считает Миллер, "кампания Харрис ищет путь, чтобы избежать дебатов". "Правила написали демократы, они были на CNN, мы договорились о них же с ABC", - добавил он. Ранее сообщалось о том, что штабы кандидатов договорились об условиях первых дебатов Трампа и Харрис: они пройдут 10 сентября в Филадельфии, прямую трансляцию будет вести телеканал ABC, модерацию будут осуществлять журналисты этого транслятора. Кандидаты не получат вопросы заранее, им нельзя будет пользоваться подсказками или помощью советников, все полтора часа претенденты на пост президента будут стоять за трибунами. Споры вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Теперь штаб Трампа хочет сохранить эти же правила, но против выступает кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказалась.

https://ria.ru/20240831/mikrofony-1969744017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, филадельфия, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024