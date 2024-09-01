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Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа - РИА Новости, 01.09.2024
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20:05 01.09.2024 (обновлено: 20:09 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/kharris-1969848840.html
Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа
Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа - РИА Новости, 01.09.2024
Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа
Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис хотел бы избежать ее участия в дебатах с соперником от республиканцев Дональдом... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:05
2024-09-01T20:09
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис хотел бы избежать ее участия в дебатах с соперником от республиканцев Дональдом Трампом, поэтому высказывает несогласие с договоренностями о правилах встречи, заявил старший советник экс-президента Джейсон Миллер. "Думаю, команда Харрис начала готовить ее к дебатам, и они поняли, с кем имеют дело и что у них реальные проблемы", - сказал он в интервью Fox News. Как считает Миллер, "кампания Харрис ищет путь, чтобы избежать дебатов". "Правила написали демократы, они были на CNN, мы договорились о них же с ABC", - добавил он. Ранее сообщалось о том, что штабы кандидатов договорились об условиях первых дебатов Трампа и Харрис: они пройдут 10 сентября в Филадельфии, прямую трансляцию будет вести телеканал ABC, модерацию будут осуществлять журналисты этого транслятора. Кандидаты не получат вопросы заранее, им нельзя будет пользоваться подсказками или помощью советников, все полтора часа претенденты на пост президента будут стоять за трибунами. Споры вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Теперь штаб Трампа хочет сохранить эти же правила, но против выступает кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказалась.
https://ria.ru/20240831/mikrofony-1969744017.html
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в мире, сша, филадельфия, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Филадельфия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Штаб Харрис боится ее участия в дебатах, считает советник Трампа

Советник Трампа считает, что штаб Харрис хочет избежать ее участия в дебатах

© AP Photo / Carolyn KasterКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис хотел бы избежать ее участия в дебатах с соперником от республиканцев Дональдом Трампом, поэтому высказывает несогласие с договоренностями о правилах встречи, заявил старший советник экс-президента Джейсон Миллер.
«
"Думаю, команда Харрис начала готовить ее к дебатам, и они поняли, с кем имеют дело и что у них реальные проблемы", - сказал он в интервью Fox News.
Как считает Миллер, "кампания Харрис ищет путь, чтобы избежать дебатов". "Правила написали демократы, они были на CNN, мы договорились о них же с ABC", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что штабы кандидатов договорились об условиях первых дебатов Трампа и Харрис: они пройдут 10 сентября в Филадельфии, прямую трансляцию будет вести телеканал ABC, модерацию будут осуществлять журналисты этого транслятора. Кандидаты не получат вопросы заранее, им нельзя будет пользоваться подсказками или помощью советников, все полтора часа претенденты на пост президента будут стоять за трибунами. Споры вызвала договоренность о работе микрофонов: в ходе первых дебатов Трампа и действующего президента Джо Байдена в июне микрофоны работали только у того, чья очередь была выступать. Предложение исходило от команды Байдена. Теперь штаб Трампа хочет сохранить эти же правила, но против выступает кампания Харрис и она сама. Ранее она написала в соцсетях, что претенденты на высший пост должны дискутировать открыто, а раз окружение Трампа не доверяет ему настолько, чтобы оставить микрофон включенным, то не должен и американский народ. О том, должен ли американский народ доверять Байдену, от команды которого первоначально исходило предложение о выключенном микрофоне, Харрис не высказалась.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами
31 августа, 22:03
 
В миреСШАФиладельфияКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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