Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС
ХАМАС: Армия Израиля застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа.
«
"Эти (шесть - ред.) пленных и другие могли вернуться живыми к своим родным в рамках сделки по обмену, однако настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках ... Некоторые пленные противника были застрелены оккупацией", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.