https://ria.ru/20240901/khamas-1969865670.html

Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС

Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024

Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T23:37

2024-09-01T23:37

2024-09-01T23:52

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

александр лобанов

рафах (провинция)

россия

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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа."Эти (шесть - ред.) пленных и другие могли вернуться живыми к своим родным в рамках сделки по обмену, однако настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках ... Некоторые пленные противника были застрелены оккупацией", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html

израиль

сектор газа

рафах (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, александр лобанов, рафах (провинция), россия