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Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
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23:37 01.09.2024 (обновлено: 23:52 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/khamas-1969865670.html
Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС
Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T23:37
2024-09-01T23:52
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
александр лобанов
рафах (провинция)
россия
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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа."Эти (шесть - ред.) пленных и другие могли вернуться живыми к своим родным в рамках сделки по обмену, однако настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках ... Некоторые пленные противника были застрелены оккупацией", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969812187.html
израиль
сектор газа
рафах (провинция)
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, александр лобанов, рафах (провинция), россия
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Александр Лобанов, Рафах (провинция), Россия
Военные ЦАХАЛ застрелили некоторых израильских пленных, заявили в ХАМАС

ХАМАС: Армия Израиля застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелила некоторых израильских пленных в секторе Газа.
«
"Эти (шесть - ред.) пленных и другие могли вернуться живыми к своим родным в рамках сделки по обмену, однако настойчивость оккупационной (израильской – ред.) армии, Нетаньяху и его экстремистского правительства стала причиной гибели этих людей при бомбардировках ... Некоторые пленные противника были застрелены оккупацией", - сказал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя, отвечающий в движении за вопрос обмена, в интервью телеканалу Al Jazeera.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России - 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США - 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение возлагает на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаАлександр ЛобановРафах (провинция)Россия
 
 
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