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Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов - РИА Новости, 01.09.2024
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10:11 01.09.2024 (обновлено: 10:17 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов - РИА Новости, 01.09.2024
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:11
2024-09-01T10:17
происшествия
капотня
московский нпз
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания."Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
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происшествия, капотня, московский нпз
Происшествия, Капотня, Московский НПЗ
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов

Площадь пожара в техническом помещении НПЗ в Капотне составила 40 квадратов

© РИА НовостиПоследствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания.
"Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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