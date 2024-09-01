https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html

Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов

Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов - РИА Новости, 01.09.2024

Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов

Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:11

2024-09-01T10:11

2024-09-01T10:17

происшествия

капотня

московский нпз

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания."Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

капотня

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, капотня, московский нпз