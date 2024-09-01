https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969784306.html
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов - РИА Новости, 01.09.2024
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:11
2024-09-01T10:11
2024-09-01T10:17
происшествия
капотня
московский нпз
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Площадь пожара в техническом помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне составляет порядка 40 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания."Продолжается горение отдельно стоящего технического помещения на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
капотня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, капотня, московский нпз
Происшествия, Капотня, Московский НПЗ
Площадь пожара на территории НПЗ в Капотне составила около 40 квадратов
Площадь пожара в техническом помещении НПЗ в Капотне составила 40 квадратов