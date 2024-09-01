https://ria.ru/20240901/kapotnya-1969780743.html

На МНПЗ в Капотне продолжают гореть технические помещения

На МНПЗ в Капотне продолжают гореть технические помещения - РИА Новости, 01.09.2024

На МНПЗ в Капотне продолжают гореть технические помещения

Техническое помещение продолжает гореть на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:40

2024-09-01T09:40

2024-09-01T11:11

происшествия

капотня

сергей собянин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Техническое помещение продолжает гореть на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, идет тушение локального возгорания. "Происходит горение в техническом помещении МНПЗ, пожарные проводят пенную атаку", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html

капотня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, капотня, сергей собянин