https://ria.ru/20240901/irak-1969832660.html
Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех
Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех - РИА Новости, 01.09.2024
Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех
США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с американскими санкциями в отношении ряда иракских банков,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:11
2024-09-01T17:11
2024-09-01T17:11
ирак
сша
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
БАГДАД, 1 сен - РИА Новости. США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с американскими санкциями в отношении ряда иракских банков, заявил РИА Новости советник по финансовым вопросам при правительстве Ирака Мазхар Салех. В июле 2023 года ряд американских СМИ со ссылкой на заявления официальных лиц сообщили, что США заблокировали возможность осуществлять транзакции в долларах 14 иракским банкам. По их данным, это решение было принято в рамках борьбы с переводами американкой валюты в Иран и другие страны, против которых Вашингтон ввел санкции ранее. Этот вопрос обсуждался в ходе визита делегации Центробанка Ирака в Нью-Йорк 26-29 августа, по итогам которого Центробанк отчитался об интенсивных консультациях с американской стороной и большом прогрессе, которого Ирак добился в сфере контроля внешних банковских переводов. "Как следует из заявления Центробанка Ирака, существует определенный оптимизм относительно итогов переговоров делегации банка с Федеральным резервным банком США и консультаций с представителями американской банковской системы, а именно - с крупными банками, осуществляющими международные банковские операции", - сказал РИА Новости Салех. По словам советника, стороны находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для регламентации банковских механизмов при осуществлении внешних переводов, в особенности связанных с финансированием внешней торговли в интересах иракского рынка. "Подобная обновленная договоренность и выработанная дорожная карта позволят финансовой администрации Ирака следовать четкой и гибкой схеме, чтобы реконструировать внутренний банковский рынок на прочной реформированной основе, отвечающей международным банковским стандартам, в особенности в сфере внешних банковских связей и обеспечения безопасных переводов", - заключил он.
https://ria.ru/20240817/rossija-1966733826.html
https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html
ирак
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, сша, иран, в мире
Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех
Советник Салех: США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания
БАГДАД, 1 сен - РИА Новости. США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с американскими санкциями в отношении ряда иракских банков, заявил РИА Новости советник по финансовым вопросам при правительстве Ирака Мазхар Салех.
В июле 2023 года ряд американских СМИ со ссылкой на заявления официальных лиц сообщили, что США заблокировали возможность осуществлять транзакции в долларах 14 иракским банкам. По их данным, это решение было принято в рамках борьбы с переводами американкой валюты в Иран
и другие страны, против которых Вашингтон
ввел санкции ранее.
Этот вопрос обсуждался в ходе визита делегации Центробанка Ирака в Нью-Йорк
26-29 августа, по итогам которого Центробанк отчитался об интенсивных консультациях с американской стороной и большом прогрессе, которого Ирак добился в сфере контроля внешних банковских переводов. "Как следует из заявления Центробанка Ирака, существует определенный оптимизм относительно итогов переговоров делегации банка с Федеральным резервным банком США и консультаций с представителями американской банковской системы, а именно - с крупными банками, осуществляющими международные банковские операции", - сказал РИА Новости Салех.
По словам советника, стороны находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для регламентации банковских механизмов при осуществлении внешних переводов, в особенности связанных с финансированием внешней торговли в интересах иракского рынка.
"Подобная обновленная договоренность и выработанная дорожная карта позволят финансовой администрации Ирака следовать четкой и гибкой схеме, чтобы реконструировать внутренний банковский рынок на прочной реформированной основе, отвечающей международным банковским стандартам, в особенности в сфере внешних банковских связей и обеспечения безопасных переводов", - заключил он.