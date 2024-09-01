https://ria.ru/20240901/irak-1969832660.html

Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех

Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех - РИА Новости, 01.09.2024

Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях, заявил Салех

США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с американскими санкциями в отношении ряда иракских банков,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:11

2024-09-01T17:11

2024-09-01T17:11

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БАГДАД, 1 сен - РИА Новости. США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с американскими санкциями в отношении ряда иракских банков, заявил РИА Новости советник по финансовым вопросам при правительстве Ирака Мазхар Салех. В июле 2023 года ряд американских СМИ со ссылкой на заявления официальных лиц сообщили, что США заблокировали возможность осуществлять транзакции в долларах 14 иракским банкам. По их данным, это решение было принято в рамках борьбы с переводами американкой валюты в Иран и другие страны, против которых Вашингтон ввел санкции ранее. Этот вопрос обсуждался в ходе визита делегации Центробанка Ирака в Нью-Йорк 26-29 августа, по итогам которого Центробанк отчитался об интенсивных консультациях с американской стороной и большом прогрессе, которого Ирак добился в сфере контроля внешних банковских переводов. "Как следует из заявления Центробанка Ирака, существует определенный оптимизм относительно итогов переговоров делегации банка с Федеральным резервным банком США и консультаций с представителями американской банковской системы, а именно - с крупными банками, осуществляющими международные банковские операции", - сказал РИА Новости Салех. По словам советника, стороны находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для регламентации банковских механизмов при осуществлении внешних переводов, в особенности связанных с финансированием внешней торговли в интересах иракского рынка. "Подобная обновленная договоренность и выработанная дорожная карта позволят финансовой администрации Ирака следовать четкой и гибкой схеме, чтобы реконструировать внутренний банковский рынок на прочной реформированной основе, отвечающей международным банковским стандартам, в особенности в сфере внешних банковских связей и обеспечения безопасных переводов", - заключил он.

https://ria.ru/20240817/rossija-1966733826.html

https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ирак, сша, иран, в мире