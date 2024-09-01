https://ria.ru/20240901/institut-1969810548.html

Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета

Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета - РИА Новости, 01.09.2024

Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета

Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:07

2024-09-01T14:07

2024-09-01T14:08

общество

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в этом году, сообщила пресс-служба ведомства. "В этом году начнет свою работу Институт Федеральной службы по труду и занятости, созданный на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Соответствующее соглашение подписали руководитель Роструда Михаил Иванков и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Роструд и Институт будут выстраивать систему непрерывной подготовки кадров через внедрение профильного обучения в системе высшего образования и дополнительного профессионального образования. Будут открыты образовательные программы в бакалавриате, специалитете, магистратуре, а также блок программ дополнительного профессионального образования. "Основное направление работы института будет сосредоточено на подготовке специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для работы как в федеральной инспекции труда, так и на крупных российских предприятиях", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240817/rostrud-1966713292.html

https://ria.ru/20240326/migranty-1936056372.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)