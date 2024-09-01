https://ria.ru/20240901/institut-1969810548.html
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета - РИА Новости, 01.09.2024
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета
Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:07
2024-09-01T14:07
2024-09-01T14:08
общество
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160179_0:121:3018:1820_1920x0_80_0_0_312c6fe8996437bc056c7bbb0a79ac40.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в этом году, сообщила пресс-служба ведомства. "В этом году начнет свою работу Институт Федеральной службы по труду и занятости, созданный на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Соответствующее соглашение подписали руководитель Роструда Михаил Иванков и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Роструд и Институт будут выстраивать систему непрерывной подготовки кадров через внедрение профильного обучения в системе высшего образования и дополнительного профессионального образования. Будут открыты образовательные программы в бакалавриате, специалитете, магистратуре, а также блок программ дополнительного профессионального образования. "Основное направление работы института будет сосредоточено на подготовке специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для работы как в федеральной инспекции труда, так и на крупных российских предприятиях", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240817/rostrud-1966713292.html
https://ria.ru/20240326/migranty-1936056372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета
Институт Роструда по подготовке кадров откроется в СПбГУПТД до конца года
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в этом году, сообщила пресс-служба ведомства.
"В этом году начнет свою работу Институт Федеральной службы по труду и занятости, созданный на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Соответствующее соглашение подписали руководитель Роструда Михаил Иванков
и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роструд и Институт будут выстраивать систему непрерывной подготовки кадров через внедрение профильного обучения в системе высшего образования и дополнительного профессионального образования. Будут открыты образовательные программы в бакалавриате, специалитете, магистратуре, а также блок программ дополнительного профессионального образования.
"Основное направление работы института будет сосредоточено на подготовке специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для работы как в федеральной инспекции труда, так и на крупных российских предприятиях", - уточнили в пресс-службе.