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Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета - РИА Новости, 01.09.2024
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14:07 01.09.2024 (обновлено: 14:08 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/institut-1969810548.html
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета - РИА Новости, 01.09.2024
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета
Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:07
2024-09-01T14:08
общество
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в этом году, сообщила пресс-служба ведомства. "В этом году начнет свою работу Институт Федеральной службы по труду и занятости, созданный на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Соответствующее соглашение подписали руководитель Роструда Михаил Иванков и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Роструд и Институт будут выстраивать систему непрерывной подготовки кадров через внедрение профильного обучения в системе высшего образования и дополнительного профессионального образования. Будут открыты образовательные программы в бакалавриате, специалитете, магистратуре, а также блок программ дополнительного профессионального образования. "Основное направление работы института будет сосредоточено на подготовке специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для работы как в федеральной инспекции труда, так и на крупных российских предприятиях", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240817/rostrud-1966713292.html
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общество, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета

Институт Роструда по подготовке кадров откроется в СПбГУПТД до конца года

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в этом году, сообщила пресс-служба ведомства.
"В этом году начнет свою работу Институт Федеральной службы по труду и занятости, созданный на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Соответствующее соглашение подписали руководитель Роструда Михаил Иванков и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Роструд и Институт будут выстраивать систему непрерывной подготовки кадров через внедрение профильного обучения в системе высшего образования и дополнительного профессионального образования. Будут открыты образовательные программы в бакалавриате, специалитете, магистратуре, а также блок программ дополнительного профессионального образования.
"Основное направление работы института будет сосредоточено на подготовке специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для работы как в федеральной инспекции труда, так и на крупных российских предприятиях", - уточнили в пресс-службе.
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ОбществоМихаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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