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Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии - РИА Новости, 01.09.2024
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14:46 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/import-1969814158.html
Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии
Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии - РИА Новости, 01.09.2024
Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии
Россия по итогам первых шести месяцев этого года на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии, при этом кофе стала закупать заметно больше, чем в... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:46
2024-09-01T14:46
экономика
россия
индия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия по итогам первых шести месяцев этого года на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии, при этом кофе стала закупать заметно больше, чем в первом полугодии 2023 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Россией кофе, чая и пряностей из Индии составили 62,8 миллиона долларов. Это почти на треть больше, чем за январь-июнь 2023 года. При этом за июнь этого года объемы поставок составили 12,3 миллиона долларов, на 32% больше, чем в прошлом июне. Активнее всего в первом полугодии Россия покупала индийский чай и кофе. Объемы поставок чая за год выросли на 20,5% - до 43 миллионов долларов, а поставки кофе увеличились более чем вдвое - до 12 миллионов долларов. Также в небольших объемах Москва покупала у Нью-Дели пряности - на 3,9 миллиона долларов, например, имбирь, шафран, куркуму и карри, и специи - на 1,9 миллиона, например, семена аниса, бадьяна, фенхеля и кориандра. Также импортировались перец - на 2 миллиона, мускатный орех - на 80 тысяч долларов и корица - на 10 тысяч. При этом Россия в первом полугодии заняла 11 место среди покупателей индийских кофе, чая и пряностей с долей в 2,8%, поднявшись за год на одну строчку. Главным импортером стал Китай с объемом поставок на 500 миллионов долларов и долей в 17,3%. Также в пятерку вошли ОАЭ - 268 миллионов (9,3%), США - 206 миллионов (7,1%), Италия - 204 миллиона (7%) и Бангладеш - 179 миллионов (6,2%). Всего за январь-июнь 2024 года Индия экспортировала кофе, чая и пряностей на 2,9 миллиарда долларов. Это на 22,3% больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20240830/indiya-1969365736.html
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экономика, россия, индия, москва
Экономика, Россия, Индия, Москва
Россия на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии

Россия за I полугодие на треть нарастила импорт чая, кофе и приправ из Индии

© Фото : Unsplash / Egle SidaraviciuteЧайная плантация
Чайная плантация - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Unsplash / Egle Sidaraviciute
Чайная плантация . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия по итогам первых шести месяцев этого года на треть увеличила импорт чая, кофе и приправ из Индии, при этом кофе стала закупать заметно больше, чем в первом полугодии 2023 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Россией кофе, чая и пряностей из Индии составили 62,8 миллиона долларов. Это почти на треть больше, чем за январь-июнь 2023 года. При этом за июнь этого года объемы поставок составили 12,3 миллиона долларов, на 32% больше, чем в прошлом июне.
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Активнее всего в первом полугодии Россия покупала индийский чай и кофе. Объемы поставок чая за год выросли на 20,5% - до 43 миллионов долларов, а поставки кофе увеличились более чем вдвое - до 12 миллионов долларов.
Также в небольших объемах Москва покупала у Нью-Дели пряности - на 3,9 миллиона долларов, например, имбирь, шафран, куркуму и карри, и специи - на 1,9 миллиона, например, семена аниса, бадьяна, фенхеля и кориандра. Также импортировались перец - на 2 миллиона, мускатный орех - на 80 тысяч долларов и корица - на 10 тысяч.
При этом Россия в первом полугодии заняла 11 место среди покупателей индийских кофе, чая и пряностей с долей в 2,8%, поднявшись за год на одну строчку. Главным импортером стал Китай с объемом поставок на 500 миллионов долларов и долей в 17,3%. Также в пятерку вошли ОАЭ - 268 миллионов (9,3%), США - 206 миллионов (7,1%), Италия - 204 миллиона (7%) и Бангладеш - 179 миллионов (6,2%).
Всего за январь-июнь 2024 года Индия экспортировала кофе, чая и пряностей на 2,9 миллиарда долларов. Это на 22,3% больше, чем в прошлом году.
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