https://ria.ru/20240901/harkov-1969832955.html

В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта

В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 01.09.2024

В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта

Энергетический объект поврежден в городе Харькове, заявили в воскресенье в министерстве энергетики Украины. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:14

2024-09-01T17:14

2024-09-01T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в городе Харькове, заявили в воскресенье в министерстве энергетики Украины. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове. "Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела", - говорится в публикации Telegram-канала минэнерго Украины. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины