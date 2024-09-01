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В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 01.09.2024 (обновлено: 18:58 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/harkov-1969832955.html
В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта
В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 01.09.2024
В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта
Энергетический объект поврежден в городе Харькове, заявили в воскресенье в министерстве энергетики Украины. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:14
2024-09-01T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в городе Харькове, заявили в воскресенье в министерстве энергетики Украины. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове. "Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела", - говорится в публикации Telegram-канала минэнерго Украины. О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове сообщили о повреждении энергетического объекта

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетического объекта в Харькове

Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Пожарный автомобиль в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в городе Харькове, заявили в воскресенье в министерстве энергетики Украины.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.
«
"Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела", - говорится в публикации Telegram-канала минэнерго Украины.
О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточнили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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