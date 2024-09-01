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Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2024
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:58
2024-09-01T05:58
2024-09-01T14:54
специальная военная операция на украине
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московская область (подмосковье)
кашира
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов."Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", — написал он в Telegram-канале.Подача энергоснабжения не нарушена, на месте работают оперативные службы, добавил Шувалов.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь в Подмосковье пять украинских беспилотников. Еще столько же БПЛА уничтожили в районе Конаково в Тверской области.Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969470398.html
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москва, московская область (подмосковье), кашира
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Кашира
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Три БПЛА ВСУ атаковали Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет