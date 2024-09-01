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Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 01.09.2024 (обновлено: 14:54 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/gres-1969767759.html
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2024
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T05:58
2024-09-01T14:54
специальная военная операция на украине
москва
московская область (подмосковье)
кашира
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.&quot;Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало&quot;, — написал он в Telegram-канале.Подача энергоснабжения не нарушена, на месте работают оперативные службы, добавил Шувалов.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь в Подмосковье пять украинских беспилотников. Еще столько же БПЛА уничтожили в районе Конаково в Тверской области.Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), кашира
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Кашира
Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Три БПЛА ВСУ атаковали Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет

© РИА НовостиПоследствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости
Последствия сбитого беспилотника на НПЗ в Капотне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«

"Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", — написал он в Telegram-канале.

Подача энергоснабжения не нарушена, на месте работают оперативные службы, добавил Шувалов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь в Подмосковье пять украинских беспилотников. Еще столько же БПЛА уничтожили в районе Конаково в Тверской области.
Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области и два — в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковская область (Подмосковье)Кашира
 
 
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