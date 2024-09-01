https://ria.ru/20240901/gaza-1969862845.html

Более 72,6 тысячи детей вакцинировали от полиомиелита в Газе

Более 72,6 тысячи детей вакцинировали от полиомиелита в Газе - РИА Новости, 01.09.2024

Более 72,6 тысячи детей вакцинировали от полиомиелита в Газе

Более 72,6 тысячи детей были вакцинированы от полиомиелита в секторе Газа в воскресенье, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:57

2024-09-01T22:57

2024-09-01T22:57

в мире

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 1 сен - РИА Новости. Более 72,6 тысячи детей были вакцинированы от полиомиелита в секторе Газа в воскресенье, сообщило министерство здравоохранения анклава. В субботу министерство здравоохранения сектора Газа объявило о начале кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Как передавал корреспондент РИА Новости, в воскресенье вакцинация, в частности, началась в лагере Нусейрат в центральной части Газы. "Медицинские бригады в центральной провинции вакцинировали 72 611 детей в первый день кампании по экстренной вакцинации от полиомиелита в Газе", - говорится в заявлении минздрава сектора Газа. Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240823/bolezni-1968105745.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году