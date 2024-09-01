Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе
Велдкамп заявил о срочности прекращения огня в Газе для освобождения заложников
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
ГААГА, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил о срочности выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников.
Глава МИД Нидерландов в воскресенье находится с визитом в Израиле.
Он сообщил, что провел встречу с израильским коллегой Исраэлем Кацем, которому выразил соболезнования в связи с убийством шести израильских заложников.
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"Мы подчеркнули срочность соглашения о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Это необходимо для освобождения заложников, увеличения гуманитарной помощи в Газу и деэскалации региональной напряженности. Мы стремимся максимально предотвратить нападение Ирана", - написал Велдкамп в соцсети Х.
По его словам, стороны также обсудили продолжающуюся эскалацию на Западном берегу реки Иордан и напряженность в Иерусалиме.
Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
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