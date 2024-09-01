https://ria.ru/20240901/gaza-1969860401.html

Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе

Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 01.09.2024

Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил о срочности выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:21

2024-09-01T22:21

2024-09-01T22:21

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нидерланды

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ГААГА, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил о срочности выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников. Глава МИД Нидерландов в воскресенье находится с визитом в Израиле. Он сообщил, что провел встречу с израильским коллегой Исраэлем Кацем, которому выразил соболезнования в связи с убийством шести израильских заложников. "Мы подчеркнули срочность соглашения о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Это необходимо для освобождения заложников, увеличения гуманитарной помощи в Газу и деэскалации региональной напряженности. Мы стремимся максимально предотвратить нападение Ирана", - написал Велдкамп в соцсети Х. По его словам, стороны также обсудили продолжающуюся эскалацию на Западном берегу реки Иордан и напряженность в Иерусалиме. Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.

https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html

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нидерланды

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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