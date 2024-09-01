Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/gaza-1969860401.html
Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе
Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 01.09.2024
Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил о срочности выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:21
2024-09-01T22:21
в мире
цены на нефть
нидерланды
израиль
западный берег реки иордан
исраэль кац
александр лобанов
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ef12019496e0e8bd7719ddc4cd21cb92.jpg
ГААГА, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил о срочности выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников. Глава МИД Нидерландов в воскресенье находится с визитом в Израиле. Он сообщил, что провел встречу с израильским коллегой Исраэлем Кацем, которому выразил соболезнования в связи с убийством шести израильских заложников. "Мы подчеркнули срочность соглашения о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Это необходимо для освобождения заложников, увеличения гуманитарной помощи в Газу и деэскалации региональной напряженности. Мы стремимся максимально предотвратить нападение Ирана", - написал Велдкамп в соцсети Х. По его словам, стороны также обсудили продолжающуюся эскалацию на Западном берегу реки Иордан и напряженность в Иерусалиме. Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
https://ria.ru/20240901/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240901/gaza-1969809714.html
нидерланды
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_43:0:1543:1125_1920x0_80_0_0_49c45c8a38cd84b9aa7eeb9e6fde3008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, нидерланды, израиль, западный берег реки иордан, исраэль кац, александр лобанов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Нидерланды, Израиль, Западный берег реки Иордан, Исраэль Кац, Александр Лобанов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Нидерландов заявил о необходимости срочно прекратить огонь в Газе

Велдкамп заявил о срочности прекращения огня в Газе для освобождения заложников

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 1 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил о срочности выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников.
Глава МИД Нидерландов в воскресенье находится с визитом в Израиле.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Он сообщил, что провел встречу с израильским коллегой Исраэлем Кацем, которому выразил соболезнования в связи с убийством шести израильских заложников.
«
"Мы подчеркнули срочность соглашения о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Это необходимо для освобождения заложников, увеличения гуманитарной помощи в Газу и деэскалации региональной напряженности. Мы стремимся максимально предотвратить нападение Ирана", - написал Велдкамп в соцсети Х.
По его словам, стороны также обсудили продолжающуюся эскалацию на Западном берегу реки Иордан и напряженность в Иерусалиме.
Ранее израильские военные обнаружили на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, убитых в плену палестинского движения ХАМАС. Известно, что среди них был опознан израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов и еще один заложник с гражданством США.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Генсек ООН призвал закончить кошмар войны в Газе
Вчера, 13:57
 
В миреЦены на нефтьНидерландыИзраильЗападный берег реки ИорданИсраэль КацАлександр ЛобановХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала