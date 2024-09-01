https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html
Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024
Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:55
2024-09-01T06:55
2024-09-01T07:17
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румыния
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виталий ганчев
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Последнее время мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось, то ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие… здесь и Польша, здесь и Румыния, и немцы есть, чернокожие какие-то наемники", — сказал собеседник агентства.Из-за незнания языка наемники не вступают в контакты с местным населением. Их контакты с местными жителями происходят при "грабежах, изнасилованиях, и похищениях"."Точное количество мы назвать не можем, мы можем только констатировать факт, что они присутствуют там, что они продолжают свои противоправные действия и сегодня", — добавил глава администрации.Ранее Ганчев сообщил, что в Харьковской области установлены два офицера из Франции и 40-летний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях. Речь, по его словам, идет о французах Карте Франке Мишеле Микаеле и Эване Контене Этьене Жане, а также о датчанине Фрисе Мартине.Как отметил глава администрации, правоохранительные органы будут устанавливать их местонахождение и передавать материалы следствию.
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польша, румыния, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Польша, Румыния, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
Ганчев: Киев направил в Харьковскую область наемников из Польши, Румынии и ФРГ
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"Последнее время мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось, то ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие… здесь и Польша, здесь и Румыния, и немцы есть, чернокожие какие-то наемники", — сказал собеседник агентства.
Из-за незнания языка наемники не вступают в контакты с местным населением. Их контакты с местными жителями происходят при "грабежах, изнасилованиях, и похищениях".
"Точное количество мы назвать не можем, мы можем только констатировать факт, что они присутствуют там, что они продолжают свои противоправные действия и сегодня", — добавил глава администрации.
Ранее Ганчев сообщил, что в Харьковской области установлены два офицера из Франции и 40-летний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях. Речь, по его словам, идет о французах Карте Франке Мишеле Микаеле и Эване Контене Этьене Жане, а также о датчанине Фрисе Мартине.
Как отметил глава администрации, правоохранительные органы будут устанавливать их местонахождение и передавать материалы следствию.