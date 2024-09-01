https://ria.ru/20240901/ganchev-1969769227.html

Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области

Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области - РИА Новости, 01.09.2024

Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области

Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T06:55

2024-09-01T06:55

2024-09-01T07:17

специальная военная операция на украине

польша

румыния

харьковская область

виталий ганчев

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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Последнее время мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось, то ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие… здесь и Польша, здесь и Румыния, и немцы есть, чернокожие какие-то наемники", — сказал собеседник агентства.Из-за незнания языка наемники не вступают в контакты с местным населением. Их контакты с местными жителями происходят при "грабежах, изнасилованиях, и похищениях"."Точное количество мы назвать не можем, мы можем только констатировать факт, что они присутствуют там, что они продолжают свои противоправные действия и сегодня", — добавил глава администрации.Ранее Ганчев сообщил, что в Харьковской области установлены два офицера из Франции и 40-летний датчанин, подозреваемые в военных преступлениях. Речь, по его словам, идет о французах Карте Франке Мишеле Микаеле и Эване Контене Этьене Жане, а также о датчанине Фрисе Мартине.Как отметил глава администрации, правоохранительные органы будут устанавливать их местонахождение и передавать материалы следствию.

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969643898.html

польша

румыния

харьковская область

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польша, румыния, харьковская область, виталий ганчев