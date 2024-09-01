https://ria.ru/20240901/ft-1969860909.html

"Впервые после войны". СМИ раскрыли, что случилось в Германии

"Впервые после войны". СМИ раскрыли, что случилось в Германии - РИА Новости, 01.09.2024

"Впервые после войны". СМИ раскрыли, что случилось в Германии

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Тюрингии, что демонстрирует заинтересованность избирателей в смене текущего... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:29

2024-09-01T22:29

2024-09-01T22:29

в мире

германия

тюрингия

украина

киев

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Тюрингии, что демонстрирует заинтересованность избирателей в смене текущего политического курса, в том числе и в плане поддержки украинского конфликта, пишет газета Financial Times."АдГ победила на выборах в восточной земле Тюрингия. Это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах <…> Это говорит о том, что среди избирателей из Восточной Германии растет разочарование в правительстве, которое многие обвиняют в высокой инфляции, экономическом застое, росте цен на энергоносители и постоянных внутренних конфликтах", — говорится в материале.Автор статьи считает, что нарастающее негативное отношение к финансовой поддержке конфликта на Украине также сыграло важную роль в выборе избирателей."Как "Альтернатива для Германии", так и "Союз Сары Вагенкнехт" привлекли избирателей тем, что встали в оппозицию украинскому конфликту. Обе партии резко раскритиковали немецкие поставки оружия Киеву, а также западные санкции против России, и призвали к переговорам, чтобы положить конец боевым действиям", — сообщает издание.По данным опроса на выходе с избирательных участков, в Тюрингии с результатом в 30,5% выигрывает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Это может стать первой для нее победой на региональном уровне. В другой федеральной земле на востоке ФРГ — Саксонии — прогнозируется победа "Христианско-демократического союза" (ХДС) с 31,5% голосов, АдГ отстает от него лишь на 1,5 процентных пункта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html

https://ria.ru/20240901/rezultaty-1969857035.html

германия

тюрингия

украина

киев

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в мире, германия, тюрингия, украина, киев, сара вагенкнехт