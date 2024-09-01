Общественные деятели в ФРГ призвали к прекращению огня на Украине
В ФРГ просят Берлин и Париж выступить за прекращение огня на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Группа общественных деятелей Германии опубликовала в воскресенье по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны открытое письмо в газете Berliner Zeitung с призывом к Берлину и Парижу выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине.
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"Мы требуем: сложите оружие! Мы призываем правительство Федеративной Республики (Германия - ред.), Францию и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий... Безопасности можно добиться только вместе!" - говорится в заявлении так называемой "Группы Новое начало" (Gruppe Neubeginn - нем.).
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Авторы заявления утверждают, что опасность "ядерной пропасти" увеличивается с каждым днём - и это при том, что военного решения у данного конфликта, по их мнению, не существует.
Всего под заявлением подписались 28 человек: среди них есть политики, учёные и журналисты.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".